أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه خلال الأسابيع الستة الماضية شارك أكثر من 15 ألف جندي بحري وبري وجوي أميركي في تغيير مسار 100 سفينة، وإخراج 4 سفن من الخدمة، والسماح بمرور 26 سفينة محمّلة بالمساعدات الإنسانية.

وأضافت (سنتكوم) أن أكثر من 200 طائرة ومركبة بحرية أميركية تشارك في دعم هذه المهمة.

كما قالت القيادة المركزية في بيانها إن هذا "الحصار" يُطبق على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع موانئ إيران في المياه الخليجية وبحر عُمان.