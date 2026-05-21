بحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قُتل مازيار نوروزي، الرياضي والناشط المدني، يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة غرغان برصاص قوات الأمن التابعة للنظام.

وبحسب مقربين منه، فقد كان شابًا نشيطًا ويعمل في مجال تعليم السباحة.

كان حاصلًا على درجة الماجستير في تخصص هندسة الخشب والورق، وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلته لتقديمه بوصفه "شهيدًا".

وقال أصدقاؤه إنه كان يسعى إلى تأسيس أسرة إلى جانب عمله ونشاطه الاجتماعي.