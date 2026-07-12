القناة 12 الإسرائيلية: استخبارات غربية رصدت مؤشرات على تخطيط إيران لاغتيال ترامب في تركيا
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جهاز استخبارات غربي رصد مؤشرات على تحركات إيرانية بشأن احتمال محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأراضي التركية، مشيرة إلى أن هذه المعلومات هي التي دفعت إلى تغيير طائرته قبل إقلاعها. ووفقاً لتقرير القناة 12، فإن المسؤولين الإيرانيين اعتبروا زيارة ترامب إلى تركيا فرصة نادرة لتنفيذ مثل هذه العملية، إلا أن الجهاز الاستخباراتي الغربي وضع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد المحتمل تحت تصرف الجانب الأميركي قبل الزيارة.