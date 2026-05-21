أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أدان إعدام شخصين آخرين في إيران.
ووفقًا لما أورده المكتب، قال تورك إن السلطات الإيرانية تستخدم الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل كذريعة لتشديد القمع الداخلي.
ومن جهتها، ذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن رامين زِله وكريم معروف بور، وهما سجينان سياسيان، تم إعدامهما فجر الخميس 21 مايو (أيار).
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض: "إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً. لا يمكننا السماح بذلك".
وأضاف أنه في حال حصول إيران على سلاح نووي "ستندلع حرب نووية في الشرق الأوسط، وستصل إلى هنا، وستصل إلى أوروبا".
وأكد الرئيس الأميركي: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولن يحدث. لن يحدث أبداً".
وبشأن الحصار على الموانئ الجنوبية الإيرانية من قًبل الولايات المتحدة، قال: "نحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. هذا الحصار فعّال بنسبة 100 في المائة. لم يتمكن أحد من العبور. إنه مثل جدار فولاذي".
وأضاف: "لا توجد أي سفينة تعبر دون موافقتنا، وقد قام الأسطول البحري بعمل رائع، ولا تدخل أي سفينة إلى إيران أو تخرج منها دون موافقتنا".
أما عن اليورانيوم عالي التخصيب في إيران فقال: "سنأخذ اليورانيوم عالي التخصيب. نحن لا نحتاجه. ربما سنقوم بتدميره بعد أن نأخذه، لكننا لن نسمح لهم (مسؤولي إيران) بامتلاكه".
قال نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، علي يزدي خواه، إن الجهات العليا توصلت إلى أن إعادة إتاحة الإنترنت ليست في مصلحة الجميع.
وأضاف أنه مع قطع الإنترنت "لا يواجه الناس مشكلة كبيرة"، وأنه تم منح بعض الفئات التي "رأينا أنها بحاجة" إلى الإنترنت الدولي إمكانية الوصول إليه.
وأشار يزدي خواه إلى أنه "رغم أننا في حالة لا حرب ولا سلم، إلا أن هناك مخاطر أمنية تهدد الشخصيات والبلاد"، ولهذه الأسباب لم يُتخذ قرار بتوفير الوصول العام للإنترنت.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن تطبيق نظام فرض رسوم في مضيق هرمز من جانب إيران سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي معها أمراً مستحيلاً.
وأضاف: "لقد أحرزنا بعض التقدم في المفاوضات، لكن من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني إلى حد ما من انقسامات؛ أي هيكل الحكم في إيران". كما قال روبيو إنه من المقرر عقد لقاءات، وأضاف أن الباكستانيين سيزورون طهران، يوم الخميس 21 مايو (أيار).
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الرئيس ترامب يفضل التوصل إلى "اتفاق جيد"، وأن واشنطن ستفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك، رغم عدم وجود ضمانات للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف روبيو أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن ترامب يمتلك خيارات أخرى، لكنه لا يزال يعتبر الدبلوماسية الخيار المفضل. وقال: "هناك مؤشرات إيجابية، لكننا لا نريد الإفراط في التفاؤل. علينا أن نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".
بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين بارزين، بأن المرشد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا بعد، عارض إخراج مخزون اليورانيوم المخصَّب من البلاد.
وقال مسؤول إيراني لـ "رويترز"، الخميس 21 مايو (أيار): "إن أوامر المرشد الإيراني والإجماع داخل السلطة يقضيان بعدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد".
فيما أعلن مصدر آخر أنه يمكن وضع "صيغ قابلة للتنفيذ" لتسوية قضية مخزون اليورانيوم.
وأضاف: "هناك حلول مثل تخفيف نسبة تركيز المخزون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبحسب هذين المصدرين المطلعين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، فإن مسؤولي النظام الإيراني يعتقدون أن نقل المواد النووية إلى خارج البلاد سيجعلها أكثر عرضة للهجمات المحتملة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في المستقبل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بين طهران وواشنطن لإنهاء النزاع.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد أفاد في 20 مايو الجاري، نقلًا عن مصدر أميركي، أن الدول الوسيطة تعمل على صياغة "تفاهم أولي" لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن البرنامج النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز.
ويُذكر أن مجتبى خامنئي، ومنذ تعيينه مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني، لم يظهر في أي مراسم أو محفل عام، ولم ينشر أي رسالة صوتية أو مرئية، وتقتصر الرسائل المنسوبة إليه على النشر المكتوب فقط.
معارضة طهران لشرط واشنطن الرئيسي
تابعت "رويترز" أن "أوامر" مجتبى خامنئي بشأن إبقاء مخزون اليورانيوم داخل البلاد تظهر أن طهران ليست مستعدة لإبداء مرونة تجاه أحد المطالب الرئيسية لواشنطن في المفاوضات.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن موقف المرشد الإيراني قد يؤدي إلى زيادة "إحباط" الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويقود إلى تعقيد مسار المفاوضات بشكل أكبر.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ترامب طمأن إسرائيل بأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب سيُخرج من إيران، وأن هذا الموضوع سيكون جزءًا من أي اتفاق سلام محتمل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد مرارًا أن إنهاء الحرب مشروط بإخراج اليورانيوم المخصّب من إيران، ووقف دعم طهران للجماعات الوكيلة، وتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية.
وفي المقابل، أعلن مسؤولو النظام الإيراني أن أولويتهم هي إنهاء الصراعات وتلقي "ضمانات موثوقة" بعدم تعرضهم لهجوم مجددًا من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وقالوا إنهم لن يكونوا مستعدين للدخول في مفاوضات تفصيلية بشأن البرنامج النووي إلا بعد الحصول على اطمئنان بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 11 العبرية بأنه بناءً على تقييمات استخباراتية جديدة، بدأ الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات المهمة تحسبًا للاحتمال الجدي لاستئناف الحرب مع إيران، ورفعوا جاهزيتهم إلى أعلى مستوى.
ووفقًا لهذا التقرير، تشير التقييمات إلى أن الحملة العسكرية ضد إيران قد تُستأنف في "أي لحظة".