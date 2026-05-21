قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض: "سنأخذ اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ولن نسمح لهم بامتلاكه، وقد نقوم بتدميره".

وشدد مجددًا على أن النظام الإيراني لن يمتلك سلاحاً نووياً، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

وحذّر من أنه في حال حصول إيران على سلاح نووي، فقد تنشب حرب نووية في الشرق الأوسط يمكن أن تمتد إلى أوروبا وحتى الولايات المتحدة، لكنه أكد أن ذلك لن يحدث.

كما أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن تعارض فرض رسوم في مضيق هرمز، وقال إن الحصار البحري الأميركي "فعال بنسبة 100 في المائة"، وإنه لا تدخل أي سفينة إلى إيران أو تخرج منها دون موافقة الولايات المتحدة.

