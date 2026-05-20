أفادت وكالة "رويترز" بأن بريطانيا أعلنت توقيع اتفاق تجاري طويل الأمد مع مجلس التعاون الخليجي بقيمة سنوية تبلغ 5 مليارات دولار، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع حلفائها في المنطقة في ظل تداعيات الحرب مع إيران.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا الاتفاق بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في مارس (آذار)، والهجمات المضادة من جانب طهران على بعض دول المنطقة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على إمدادات الطاقة والغذاء.

وبحسب الاتفاق، سيتم إلغاء 93 في المائة من الرسوم الجمركية على السلع البريطانية في دول مجلس التعاون، ما سيؤدي إلى استفادة قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات والصناعات الغذائية.