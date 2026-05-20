انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، عقب تصريحات متفائلة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن المفاوضات مع إيران.

ووصل سعر خام برنت إلى 105 دولارات و70 سنتًا، حيث تفاعل المتعاملون مع مؤشرات تفيد باقتراب واشنطن وطهران من اتفاق قد يمنع جولة جديدة من الهجمات ويخفف المخاوف بشأن اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط بالشرق الأوسط.

وقال ترامب إن المفاوضات مع إيران في "مراحلها النهائية"، لكنه حذّر من أنه إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، فقد تنفذ الولايات المتحدة هجمات إضافية.