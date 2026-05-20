نقلت قناة "الحدث" الإخبارية عن مصادرها أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، ستُعقد في إسلام آباد، بعد موسم الحج.
وأضافت أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، قد يسافر إلى إيران غدًا للإعلان عن استكمال نص الاتفاق، مشيرة إلى أنه في حال عدم قيامه بهذه الزيارة، قد يتم الإعلان عن الانتهاء من صياغة الاتفاق خلال الساعات المقبلة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العمل على إنهاء نص الاتفاق بين واشنطن وطهران يجري بشكل جدي.
أفاد موقع "رويداد 24" الإخباري الإيراني بأن شابًا أعزب من النازحين المقيمين في فندق لاله بطهران أقدم على الانتحار في الأيام الأولى من الحرب، وذلك نتيجة ضغط نفسي شديد ناجم عن الحرب والتشرد وفقدان المأوى.
ووفقًا للتقرير، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن وزارة الصحة كانت مستعدة لتقديم الاستشارات النفسية للنازحين، إلا أن بلدية طهران منعت دخول الفرق المتخصصة التابعة للوزارة.
وفي المقابل، نفى المدير العام للصحة في بلدية طهران، محمد صاحب، هذه التصريحات، قائلاً إن عرض التعاون من وزارة الصحة جاء "متأخرًا جدًا" وبعد وقف إطلاق النار، في وقت كانت فيه البلدية قد أتمّت مسبقًا تجهيز خدماتها.
ويضيف التقرير أنه وفق توصيات الخبراء، عند مواجهة شخص يعاني مؤشرات اكتئاب أو أفكارًا انتحارية، ينبغي تشجيعه على التحدث إلى طبيب مختص أو جهة موثوقة أو شخص قريب. وفي حال وجود أفكار انتحارية، يمكن داخل إيران التواصل مع الطوارئ الاجتماعية على الرقم 123.
تشير بيانات الملاحة البحرية إلى أن ناقلتي نفط صينيتين محملتين بالنفط عبرتا مضيق هرمز وغادرتا المياه الخليجية، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، ما عزز الآمال بإمكانية قرب انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وذلك عقب تصريحات ترامب ونائبه حول تقدم المفاوضات مع طهران.
وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، أن الرئيس الأميركي، قال يوم أمس الثلاثاء 19 مايو، إن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، كما تحدث نائبه، جي دي فانس، عن تقدم في المحادثات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وقال فانس في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "نحن في وضع جيد نسبيًا".
ومن جانبه، قال ترامب، بعد يوم واحد من إعلانه تعليق هجوم جديد كان مخططاً له ضد إيران إثر تلقي مقترح جديد من طهران: "كنت على بُعد ساعة واحدة فقط من اتخاذ قرار الهجوم".
وأضاف أمام الصحافيين في البيت الأبيض أن قادة النظام الإيراني "يتوسلون للتوصل إلى اتفاق"، محذراً من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن هجوماً أميركياً جديداً سينفذ في الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، وبحسب بيانات شركتي "LSEG" وكبلر"، فإن ناقلتي النفط الصينيتين اللتين غادرتا المياه الخليجية، كانتا من بين ناقلات العملاقة القليلة المحملة بالنفط العراقي، حيث حملتا نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام.
ضغوط سياسية على البيت الأبيض
وذكرت "رويترز" أن الولايات المتحدة تحاول منذ قرابة ثلاثة أشهر إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون مع إسرائيل، وكتبت: "لقد كرر ترامب طوال هذه الحرب أن الاتفاق مع طهران بات قريباً، وهدد في الوقت نفسه بشن ضربات عنيفة ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".
ويواجه الرئيس الأميركي حالياً ضغوطاً سياسية داخلية شديدة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل النفط والسلع الأخرى في العالم.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، تراجعت شعبية ترامب تزامنًا مع قرب انتخابات "الكونغرس" المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
انخفاض أسعار النفط عقب الإشارات الإيجابية
تسببت هذه الحرب في أكبر اضطراب بتاريخ إمدادات الطاقة العالمية، وأدت إلى توقف مئات ناقلات النفط في الخليج، بالتزامن مع تضرر البنية التحتية للطاقة والنقل البحري في جميع أنحاء المنطقة.
وعقب الإشارات الإيجابية الصادرة من البيت الأبيض والتطورات في الخليج، انخفضت أسعار النفط، حيث تراجع خام برنت إلى 110 دولارات و16 سنتاً للبرميل، قبل أن يعوض لاحقاً جزءاً من خسائره.
وقال المحلل في شركة "فوجيتومي سيكيوريتيز"، توشيتاكا تازاوا: "يريد المستثمرون معرفة ما إذا كانت واشنطن وطهران قادرتين حقاً على إيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى اتفاق سلام، خاصة أن الموقف الأميركي يتغير يومياً".
مفاوضات صعبة مع طهران
واعترف فانس في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض بصعوبة التفاوض مع هيكل القيادة "المتشظي" في إيران
وقال: "في بعض الأحيان لا يبدو واضحاً بتاتاً ما هو موقف المفاوضين الإيرانيين بالضبط".
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تحاول إبقاء خطوطها الحمراء واضحة، مشيراً إلى أن أحد أهداف سياسات الإدارة الأميركية هو منع توسع سباق التسلح النووي في المنطقة.
وفي المقابل، كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على منصة "إكس" أن تعليق الهجوم الأميركي جاء بعد إدراك واشنطن أن أي تحرك ضد طهران سيواجه بـ "رد عسكري حاسم".
وأفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية بأن المقترح الجديد الذي قدمته طهران للسلام يتضمن وقف العمليات القتالية على كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان، وانسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وبحسب تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، تطالب طهران أيضاً برفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي. ومع ذلك، فإن بنود هذا المقترح لا تختلف كثيراً عن مقترح طهران السابق، والذي وصفه ترامب الأسبوع الماضي بأنه "هراء".
هدنة هشة واستمرار التوترات
أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية، قبل توقفها بموجب هدنة في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، إلى مقتل آلاف الأشخاص في إيران. كما قتلت إسرائيل آلافاً آخرين في لبنان، وشردت مئات الآلاف من منازلهم خلال العمليات ضد حزب الله.
وفي المقابل، أسفرت هجمات النظام الإيراني على إسرائيل والدول الخليجية العربية عن سقوط عشرات القتلى.
وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد تم الحفاظ عليه إلى حد كبير، فإنن الأيام الأخيرة شهدت إطلاق طائرات مسيّرة من العراق باتجاه دول خليجية، بما في ذلك السعودية والكويت؛ وهي هجمات يبدو أنها نُفذت من قبل طهران والمجموعات المتحالفة معها.
وكان ترامب وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد صرحا بأن هدفهما من بدء الحرب هو تقويض دعم النظام الإيراني للجماعات الوكيلة في المنطقة، وتدمير برنامج طهران النووي وقدراتها الصاروخية، وتهيئة الظروف لإسقاط النظام الإيراني.
ومع ذلك، كتبت "رويترز" أن الحرب لم تنجح بعد في حرمان إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب القريب من درجة تصنيع الأسلحة، أو القضاء على قدرتها على تهديد جيرانها عبر الصواريخ والمسيرات والقوات الوكيلة.
وفي الوقت نفسه، فإن النظام الإيراني، الذي واجه احتجاجات داخلية واسعة النطاق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تمكن حتى الآن من تجاوز الهجمات الأميركية والإسرائيلية دون ظهور معارضة منظمة على السطح.
في إطار التصريحات التصعيدية لمسؤولي النظام الإيراني، قال وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف: "نحن لا نحتاج إلى ضمانات من ناقضي العهود والمواثيق، فالشعب وقواتنا المسلحة هما أكبر ضمان لنا".
وأضاف: "المستقبل مليء بالفرص لإيران، أما التهديدات فهي قائمة، لكن المعتدين أدركوا أنهم لا يستطيعون إخضاع هذا الشعب بالتهديد أو الترهيب أو القوة".
وتابع ظريف، مرددًا تصريحات المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي: "انتهى زمن الضرب والفرار".
أفادت وسائل إعلام حقوقية بأن محكمة الجنايات في طهران، وبعد إعادة النظر في قضية "إكباتان"، حكمت على ثلاثة محتجين معتقلين في هذه القضية بدفع الدية والسجن خمس سنوات، فيما برّأت ثلاثة محتجين آخرين من تهمة "القتل العمد".
وكانت أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الستة قد نُقضت سابقًا في المحكمة العليا.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، أن الفرع الثالث عشر من محكمة الجنايات الأولى في محافظة طهران أدان ميلاد آرمون وعلي رضا كفائي وأمير محمد خوش إقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لآرمان علي وردي، أحد عناصر "الباسيج". وحُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة والسجن لمدة خمس سنوات.
وبحسب تقرير "هرانا"، فقد جرى تبرئة نويد نجاران وحسين نعمتي وعلي رضا برمرز بورناك، وهم 3 متهمين آخرين في القضية، من تهمة المشاركة في القتل العمد، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيه ضربة إلى منطقة محددة من جسد علي وردي".
وصدر هذا الحكم في 4 فبراير (شباط) الماضي، وأُبلغ محامو المتهمين به يوم الثلاثاء 19 مايو.
وكان هؤلاء المواطنون الستة قد حُكم عليهم بالإعدام من قِبل المحكمة نفسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وفي سبتمبر (أيلول) 2025، نقضت المحكمة العليا أحكام الإعدام وأعادت الملف إلى الفرع الثالث عشر من محكمة الجنايات في طهران لإعادة النظر فيه.
أفادت الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بوجود ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة اليومية، وغلاء ونقص في الأدوية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر في إيران. ويؤكد المواطنون أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لأسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد أصبح أقل من سعر 5 كيلوغرامات من الزيت النباتي.
وبحسب التقارير، ارتفعت نفقات المعيشة خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، حتى إن المشتريات اليومية البسيطة أصبحت عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر.
وقال أحد المواطنين إن قيمة الدعم النقدي لأسرة من ثلاثة أفراد تبلغ نحو 3 ملايين تومان، بينما وصل سعر عبوة زيت نباتي وزن 5 كيلوغرامات إلى 3 ملايين و400 ألف تومان.
كما كتب مواطن من طهران أن دعمًا بقيمة 400 ألف تومان لا يكفي حتى لشراء كيلوغرام واحد من الدجاج.
وأضاف آخر أن بطاقة الدعم الغذائي البالغة مليون تومان لا تكفي لشراء حتى 5 كيلوغرامات من الخضار والفواكه.
وفي الأيام الأخيرة، أكد بعض أعضاء البرلمان أن القيمة الحقيقية لبطاقات الدعم انخفضت بين 60 و70 في المائة بسبب التضخم.
ويقول المواطنون إن الحصول على مبلغ مليون تومان بات صعبًا بحد ذاته، خصوصًا بالنسبة للعمال.
وكتب أحد المواطنين: "اشترينا كيلو أرز، وعبوة دجاج، و6 بيضات، وزجاجة زيت صغيرة، وبلغت التكلفة 2.1 مليون تومان".
وكانت وكالة "إيلنا" الإيرانية قد أفادت، في منتصف مايو (أيار) الجاري، بأن معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية يتراوح بين 117 و165 في المائة، وفق البيانات الرسمية.
ووصف أحد الخبراء هذا الرقم بأنه "مفاجئ"، مشيرًا إلى أن البيانات الميدانية تُظهر أن التضخم الحقيقي للمواد الغذائية قد يتجاوز 200 في المائة خلال عام واحد.
توزيع عادل للغلاء: من الخبز والبيض إلى الكيك
أشار مواطنون إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، مؤكدين أنه لا توجد سلعة لم ترتفع أسعارها بثلاثة أضعاف على الأقل.
وكتب أحدهم أنه دفع 55 ألف تومان مقابل 5 أرغفة خبز لواش مع كيس بلاستيكي.
وقال آخر إن أسرة عادية تحتاج إلى نحو 8 إلى 10 ملايين تومان شهريًا إذا أرادت تناول البيض فقط ثلاث مرات يوميًا.
كما أرسل مواطن من طهران فاتورة مشتريات بقيمة 2.58 مليون تومان لعدد من السلع الغذائية البسيطة، مشيرًا إلى أن الأسعار تضاعفت مقارنة بفترة ما قبل العيد.
وفي ظل هذا الوضع، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، المواطنين إلى "تجنب الإسراف" و"زيادة الصرف غير المبرر"، مطالبًا إياهم بـ "التقشف".
كما قال في وقت سابق دون تقديم حلول: "ستكون هناك حتمًا زيادة في الأسعار"، داعيًا المواطنين إلى تحمّل "صعوبات الحرب".
ضغوط على العمال والمتقاعدين والمستأجرين
وتشير الرسائل أيضًا إلى تدهور الوضع المعيشي للعمال والمتقاعدين والمستأجرين.
وقال أحد المتقاعدين: "نحن نتعرض للانهيار بسبب هذه الرواتب المنخفضة، حتى العلاج لم نعد قادرين على تحمله".
وأكد عشرات المواطنين أن الحد الأدنى للأجور (16 مليون تومان) لا يكفي حتى لتغطية الإيجار، فضلاً عن المعيشة الأساسية.
كما أشار أحد العاملين في القطاع الصحي إلى ارتفاع كبير في تكاليف السكن، موضحًا أن إيجار منزله ارتفع من 800 مليون تومان رهن و10 ملايين إيجار إلى 1.2 مليار رهن و25 مليون إيجار خلال عام واحد.
ويصف كثير من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سحق تحت وطأة الفقر والغلاء".