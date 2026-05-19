قرقاش: الموقف الرمادي في "العدوان الإيراني" أخطر من غياب الموقف نفسه
نشر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا تناول فيه ما وصفه بـ"اختلاط الأدوار" خلال التصعيد الإيراني الراهن. وقال قرقاش في منشوره إن "الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محيّر، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج"، مضيفًا أن "دور الضحية اختلط بدور الوسيط، والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلًا من أن يكون عضيدًا ومساندًا". وفي سياق حديثه عن تطورات المرحلة الحالية، اعتبر قرقاش أن "هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث"، مشيرًا إلى أن "الموقف الرمادي يبقى أخطر من اللاموقف".