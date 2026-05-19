أعلنت منظمة "نت ‌بلوكس"، الهيئة المستقلة لمراقبة حالة الإنترنت عالميًا، اليوم الثلاثاء 19 مايو، أن انقطاع الإنترنت في إيران قد دخل يومه الحادي والثمانين، متجاوزاً حاجز 1920 ساعة.

وأضافت "نت‌ بلوكس": "في الوقت نفسه، يسعى النظام الإيراني إلى توسيع نطاق سيطرته الرقمية على المستوى الدولي؛ بما في ذلك المطالبة بالسيطرة على كابلات الاتصالات التابعة لدول أخرى في مضيق هرمز، وإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على الامتثال لقوانين إيران".

ويأتي تقرير "نت ‌بلوكس" في وقت حاول فيه النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة استغلال الفضاء الإلكتروني في الدول الأخرى لتمرير أهدافه السياسية والدعائية.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبل"، أمس 18 مايو، أنه في إطار عملية منسقة ضد "المحتوى الإرهابي على الإنترنت"، تم رصد واستهداف 14 ألفاً و200 منشور ورابط إلكتروني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.