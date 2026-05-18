أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن باكستان أرسلت 8 آلاف جندي إلى المملكة العربية السعودية، مصحوبين بسرب من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي، وذلك في إطار المعاهدة الدفاعية المشتركة بين البلدين.
ووفقاً لتقرير "رويترز"، فإن هذه القوات تتمتع بكفاءة وقدرة عملياتية عالية، وقد جرى نشرها بهدف دعم السعودية وحمايتها في حال استئناف أي هجمات ضدها.
ويأتي هذا التحرك العسكري الباكستاني في وقت تلعب فيه إسلام آباد دورًا محوريًا بصفتها الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن.
أقرّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بالتداعيات الاقتصادية للحصار البحري الأميركي على بلاده، وقال: "إن البلاد لا تملك القدرة على تصدير النفط وتأمين الدولار لاستيراد البنزين".
وقال بزشكيان، خلال تجمع لمسؤولي العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إنه على الإيرانيين أن يتوقعوا موجة تضخم، ونقصًا في السلع، وصعوبات اقتصادية، نظرًا لأن البلاد تعيش حالة حرب وتواجه ضغوطًا متزايدة على بنيتها التحتية للطاقة وصادراتها النفطية.
وأضاف بزشكیان، أن "البعض ينهض ويسأل لماذا هناك غلاء. نحن في حالة حرب حتى الآن، ومن الطبيعي أن يكون هناك غلاء. من يحارب يجب أن يقبل بالمشقة، ومن يرفع الشعارات يجب أن يلتزم بها".
وتابع: "ليس الأمر أننا لم نتضرر، أو أن الحكومة تملك الإمكانات لكنها نائمة بينما الناس يعانون. نحن في حالة حرب.. لا يمكن الجمع بين الأمرين معًا".
وصرح بزشكيان، قائلاً: "سنشهد تضخمًا بكل تأكيد.. نحن نخوض معركة وعلينا أن نقبل بالصعاب التي تأتي معها".
وأشار إلى أن بعض المنتقدين يتساءلون عن سبب استمرار ارتفاع الأسعار، لكنه جادل بأن الألم الاقتصادي أمر لا مفر منه في ظل الظروف الراهنة، مضيفًا باستخدام مثل فارسي دارج: "إنهم يريدون كسب كل شيء دون التضحية بأي شيء".
وافتتح الرئيس الإيراني تصريحاته بتعليق غير معتاد ألمح فيه إلى عدم سيطرته الكاملة على تحركاته وجدول أعماله، حيث قال: "أنا نفسي لم أكن أعلم إلى أين يأخذونني.. فجأة أحضروني إلى هنا".
إقرار بالأضرار والنقص
وأكد بزشكيان أن إيران عانت أضرارًا اقتصادية وهيكلية جسيمة، ولا يمكنها التظاهر بأن الظروف طبيعية، مضيفًا: "ليس صحيحًا القول بأننا لم نتضرر.. يجب علينا أن نتبنى وضعية الحرب".
وأوضح أن الهجمات ألحقت أضرارًا بنحو 230 مليون متر مكعب من البنية التحتية للغاز، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، والمنشآت البتروكيماوية، والمواقع الصناعية الكبرى، بما في ذلك أكبر منتج للصلب في إيران.
وقال الرئيس الإيراني: "لا يمكننا الادعاء بأن العدو ينهار وأننا نزدهر.. هم لديهم مشكلات ونحن لدينا مشكلات أيضًا". ودعا المواطنين إلى خفض سقف توقعاتهم وترشيد الاستهلاك من أجل الصمود في وجه هذا الوضع.
صادرات النفط وإنتاج الوقود تحت الضغط
كما أقر بزشكيان بالصعوبات المتزايدة في تصدير النفط الإيراني وتحصيل العائدات في ظل العقوبات والضغوط الإقليمية، قائلاً: "لقد أغلقوا الطريق ونحن لا نصدر النفط.. لا يمكننا تصدير النفط بسهولة".
وأضاف أن تحصيل الضرائب بات يواجه صعوبة متزايدة نظرًا لتعرض قطاعات الأعمال والتجارة لضغوط اقتصادية شديدة.
وحذر بزشكيان من أن نقص الوقود والتضخم سيتفاقمان دون إدارة أكثر صرامة لاستهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن إنتاج البنزين تراجع بعد تضرر منشآت الإنتاج، وقال: "قدرتنا على إنتاج البنزين انخفضت.. لقد ضربوها".
ووفقًا لبزشكيان، فإن إيران تنتج حاليًا نحو 100 مليون لتر من البنزين يوميًا، في حين بلغ الطلب المحلي تقريبًا 150 مليون لتر يوميًا، وتساءل مستنكرًا: "هل نملك أصلاً الدولارات لاستيراد البنزين وحرقه؟".
ودعا الرئيس إلى إدارة أكثر صرامة لاستهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين، مؤكدًا أن المشكلات الاقتصادية والبطالة والتضخم سوف تتعمق دون اتخاذ تدابير للترشيد.
المفاوضات مع واشنطن
في سياق آخر، دافع بزشكيان عن مساعي حكومته لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، رافضًا دعوات مناهضي الدبلوماسية.
وقال بزشكيان: "ليس من المنطقي القول إننا يجب ألا نتفاوض.. إذا لم نجرِ محادثات، فماذا عسانا أن نفعل؟ هل نقاتل حتى النهاية؟".
واختتم مؤكدًا: "لا يوجد قرار يمضي إلى الأمام دون تشاور.. وبدون المشاركة العامة، لن يتحقق شيء".
وكانت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد بدأت بضربات أمريكية-إسرائيلية منسقة استهدفت مواقع عسكرية ونووية وحكومية إيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي. وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وبنيتهم التحتية، في حين أدت التوترات المحيطة بمضيق هرمز إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من تراجع حدة القتال المباشر وسط جهود وقف إطلاق النار والوساطة، إلا أن التوترات لا تزال خطيرة، مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران النووي، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي، والأمن البحري، دون التوصل إلى اختراق دبلوماسي دائم.
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيّرة، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.
وقال أحمد أبو الغيط: "هذا الهجوم الجبان غير مقبول، ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".
وأشار أبو الغيط إلى انتهاك الأجواء السعودية، مؤكدًا أن هذا العمل يعد عدوانًا سافرًا على سيادة البلاد.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، بأن الأمين العام أعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ليس لديها أي نية للدخول في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، متمنياً التوفيق لهذه المحادثات.
وقال سيرغي لافروف، عقب لقائه مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إسونو أنغي: "نحن لا نحاول الدخول في مسار هذه المفاوضات، ونتمنى لهذا المسار التوفيق والنجاح".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده لا تسعى إلى التدخل في هذه المحادثات بأي شكل من الأشكال.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، أُجريت قبل زيارته إلى الصين ونُشرت يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إن المسؤولين الإيرانيين يوافقونه على بعض المسائل، لكنهم "بعد ذلك يرسلون ورقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين متلهفون لتوقيع اتفاق. لكن عندما يوقعون، يرسلون لك بعد ذلك ورقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي أبرموه. فأقول لهم: هل أنتم مجانين؟".
وأشار، في تصريحات حديثة أخرى أدلى بها الليلة الماضية، إلى أنه لوّح مجددًا بعمل عسكري ضد إيران، قائلاً إن طهران "ليس لديها وقت كثير، وإذا لم تتحرك بسرعة فلن يتبقى منها شيء".
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إدانة بلاده لهجمات إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وأضاف أنه يتعين على طهران وقف تهديد جيرانها، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا دون قيود.
وكتب فريدريش ميرتس، في منشور عبر منصة "إكس": "إن الهجمات على المنشآت النووية تشكل تهديدًا لأمن السكان في جميع أنحاء المنطقة. يجب ألا يحدث أي تصعيد إضافي للعنف".
كما شدد المستشار الألماني على أنه يجب على النظام الإيراني الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة.