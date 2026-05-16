وبحسب التقرير، فإن خيارات تتراوح بين القصف المكثف والعمليات البرية ضد المنشآت النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب أعدّوا خططًا لتوسيع العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني، إلا أن الرئيس الأميركي لم يتخذ قراره النهائي بعد.

وأشار التقرير إلى وجود مساعٍ من عدة دول للتوصل إلى اتفاق يُجبر إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، بما يسمح لترامب بتقديم نهاية الأزمة على أنها انتصار سياسي.

ولكن ترامب، بعد مغادرته بكين، رفض المقترح الأخير الذي قدمته إيران لحل الأزمة، وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "اطلعت عليه، وإذا لم تعجبني الجملة الأولى، أرميه جانبًا فورًا".

وأكد ترامب أيضًا أنه ناقش الملف الإيراني مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، لكنه لم يطلب منه ممارسة ضغط على طهران. وتُعد الصين شريكًا استراتيجيًا لإيران وأحد أكبر المستوردين للنفط المار عبر مضيق هرمز.

ووفقًا للصحيفة، تستعد وزارة الحرب الأميركية لاحتمال استئناف عملية "الغضب الملحمي"، التي توقفت بعد إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي، وقد تُستأنف تحت اسم جديد.

وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمام الكونغرس: "إذا لزم الأمر، فلدينا خطة لتصعيد العمليات"، مضيفًا أن "البنتاغون" تملك أيضًا خطة لإنهاء العمليات وإعادة أكثر من 50 ألف جندي أميركي منتشرين في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا أعلى مستويات الاستعداد العسكري منذ وقف إطلاق النار؛ تحسبًا لاستئناف الهجمات على إيران، وقد تبدأ هذه الهجمات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

كما نقل التقرير تحذير ترامب قبل زيارته للصين حين قال: "إما أن يوافقوا على الاتفاق أو سيتم تدميرهم، وفي كل الأحوال نحن المنتصرون".

وتحدث التقرير عن خيارات عسكرية قيد الدراسة، بينها توسيع القصف ضد الأهداف العسكرية والبنى التحتية الإيرانية، أو إرسال قوات أميركية خاصة للوصول إلى المواد النووية المدفونة عميقًا تحت الأرض، خصوصًا في موقع أصفهان النووي.

وقال مسؤولون أميركيون إن مئات من عناصر القوات الخاصة انتشروا في المنطقة، منذ مارس (آذار) الماضي لجعل هذا الخيار قابلاً للتنفيذ، لكن العملية قد تتطلب آلاف الجنود الداعمين وتزيد خطر المواجهة المباشرة مع القوات الإيرانية، وسط اعتراف عسكري أميركي بارتفاع احتمال وقوع خسائر بشرية.

وأضافت الصحيفة أن نحو 5 آلاف من مشاة البحرية الأميركية وألفي جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوًا موجودون في المنطقة بانتظار الأوامر، ويمكن استخدامهم لتأمين العمليات ضد المواقع النووية أو حتى للسيطرة على جزيرة خارك، المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

وفي المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي هجوم، مضيفًا: "نحن جاهزون لكل الخيارات، وسيتفاجؤون".

كما أوضحت الصحيفة أن أي هجوم جديد سيكون على الأرجح امتدادًا للمسار الذي سبق وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، عندما هدد ترامب بـ "محو الحضارة الإيرانية بالكامل" إذا لم يُفتح مسار ناقلات النفط.

وأضاف التقرير أن ترامب كان قد هدد أيضًا باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تعمد طهران إلى فتح المضيق، في حين تقول واشنطن إن هذه الأهداف مرتبطة بأنشطة الحرس الثوري الإيراني، رغم أن القانون الدولي يحظر استهداف البنى التحتية المدنية عمدًا لأغراض الضغط السياسي.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، إن الجيش لا يزال يحتفظ "بطيف واسع من الخيارات" أمام القيادة السياسية، مؤكدًا أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي، وحاملتي طائرات، وأكثر من عشرة مدمرات وعشرات الطائرات المقاتلة ما زالت جاهزة لاستئناف العمليات ضد إيران.

وحذر من أن "أي عدو يجب ألا يفسر ضبط النفس الحالي على أنه ضعف".

وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن تحقيق "نصر كامل" سيكون صعبًا، رغم نجاح الضربات السابقة في استهداف مواقع صاروخية ومستودعات ذخيرة وبنى عسكرية تابعة للحرس الثوري.

وأضافت التقييمات الاستخباراتية أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى معظم مواقعها الصاروخية ومنشآتها تحت الأرض، بما في ذلك 30 من أصل 33 موقعًا صاروخيًا على امتداد مضيق هرمز، وهو ما قد يشكّل تهديدًا للسفن الحربية الأميركية وناقلات النفط.

وترى الصحيفة أن ترامب يواجه الآن معضلة مزدوجة: فالحرب أصبحت عبئًا سياسيًا داخليًا، لكنه في الوقت نفسه لم يحقق بعد هدفه المعلن بمنع إيران نهائيًا من امتلاك سلاح نووي، ما يجعل عودته من الصين بداية مرحلة جديدة من القرارات الأميركية التي قد تدفع المنطقة نحو تصعيد عسكري جديد.