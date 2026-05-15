صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يوافق على تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عامًا، لكنه أكد أن هذا الالتزام يجب أن يكون "حقيقيًا" ، ولا يكفي مجرد وقف الإنتاج أو فرض قيود مؤقتة.

وعقب مغادرته بكين، على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، قال ترامب ردًا على سؤال حول المقترح الأخير لإيران: "لقد اطلعت عليه، وإذا لم يعجبني السطر الأول منه، فسوف أستبعده وأضعه جانبًا".

وأضاف في السياق ذاته: "لقد قبلوا تمامًا بأنه لا ينبغي لهم امتلاك أسلحة نووية، وإذا كان لديهم أي نوع من البرامج النووية، فلن أقرأ بقية النص".

وحول القيد الزمني، قال الرئيس الأميركي إنه يجب أن يكون "20 عامًا حقيقية"، وليس وضعًا يؤدي فقط إلى النفاد التقريبي للوقود أو وقف الإنتاج، مضيفًا: "يجب أن نحصل على كل شيء".