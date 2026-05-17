وقال: "خلال هذه الفترة، طُرحت مقترحات من جانب أميركا، لكن إيران ما زالت تؤكد على نفس البنود الأولية. إن الشروط العشرة لخامنئي هي الخط الأحمر لأي مفاوضات".

وعن تفاصيل هذه الشروط، قال جوكار: "تشمل هذه الشروط العشرة: العبور المنظم عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، إنهاء الحرب ضد جميع أطراف محور المقاومة، خروج القوات القتالية الأميركية من جميع القواعد في المنطقة، الدفع الكامل للتعويضات، رفع جميع العقوبات، الاعتراف بحق التخصيب، وتحرير كافة الأموال والأصول المجمدة في الخارج".