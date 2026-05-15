أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تسريع إنشاء خط أنابيب نفط جديد بهدف مضاعفة قدرتها التصديرية عبر الفجيرة بحلول عام 2027، في خطوة من شأنها تعزيز قدرة البلاد على تجاوز مضيق هرمز بشكل كبير.

ووفقًا لما أفاد به المكتب، فقد أصدر ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، توجيهات إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغرب–الشرق.

وأضاف البيان أن خط الأنابيب قيد الإنشاء حاليًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، دون الإشارة إلى الجدول الزمني الأولي للمشروع.

ويبلغ خط الأنابيب النفطي الحالي في أبوظبي، المعروف أيضًا باسم خط حبشان–الفجيرة، قدرة نقل تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، وقد لعب دورًا محوريًا في تمكين الدولة من تعزيز صادراتها المباشرة من سواحل خليج عُمان.