أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن خيار تنفيذ هجمات محدودة وموجهة على البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران مطروح على الطاولة.
وبحسب التقرير، فقد طُرح في المشاورات الأخيرة خيار تنفيذ هجمات أميركية محدودة وموجهة ضد منشآت الوقود والطاقة في إيران.
وأضافت القناة 11 أن إسرائيل تستعد لمثل هذا السيناريو، بما في ذلك الاستعداد لاحتمال رد من إيران واستئناف الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.
أفاد مواطنون، عبر رسائل أرسلوها إلى شبكة "إيران إنترناشيونال"، بتدهور الأوضاع المعيشية في إيران، ولا سيما ما يتعلق بنقص الأدوية وارتفاع أسعارها. وفيما يلي مقتطفات من تلك الرسائل:"لأول مرة منذ 28 فبراير من العام الماضي تمكنت بصعوبة بالغة من الاتصال بالإنترنت...
شرات ليسكانتين (لعلاج الصرع والتشنجات) ارتفع سعره من 900 ألف تومان العام الماضي إلى 4 ملايين و200 ألف تومان، كما أنه غير متوفر".
"تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار وندرة الأدوية في إيران. وصل سعر شريط فيتامين B6 وB12 إلى مليون و300 ألف تومان، وأصبح كثير من المرضى غير قادرين على الشراء".
"أنا أعمل في صيدلية في مدينة قدس. جاء أب للحصول على دواء لابنه ولم يكن يملك المال الكافي. كان يريد شراء الدواء باستخدام بطاقة الدعم، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، فبدأ يبحث عن طريقة لبيعها حتى يتمكن من شراء الدواء".
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، إلى إصلاح هيكل منظمة الأمم المتحدة وتحقيق "تمثيل عادل" لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن الدولي.
وقال خلال الاجتماع: "إن إيران تطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتحقيق تمثيل عادل لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن".
كما وصف وزير الخارجية الإيراني العقوبات "أحادية الجانب" بأنها سلاح يُستخدم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا: "لقد تحولت العقوبات أحادية الجانب إلى سلاح ضد حقوق الإنسان، وإن مواجهة الإرهاب الاقتصادي تمثل مهمة ضرورية لمجموعة بريكس".
أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيتخذ قراره بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران أو تمديد حصار مضيق هرمز، وذلك عقب عودته من زيارته إلى الصين.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات مكثفة بين كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم". وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل تسعى للعودة إلى الحملة العسكرية ضد إيران، وهو الموقف الذي أكد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامین نتانياهو، في عدة مناسبات.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه على الرغم من عدم رصد مؤشرات على إنذارات أمنية غير عادية، إلا أن احتمال استئناف المواجهات خلال الأيام المقبلة لا يزال مطروحاً.
تفيد التقارير بأن سفينة كانت راسية بالقرب من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد صعد إليها أشخاص مجهولون وتم توجيهها نحو المياه الإيرانية. وذكرت وكالة رويترز أن شركة الأمن البحري «فانغارد» قالت إن هذه العملية يُحتمل أن تكون قد نُفذت من قبل قوات إيرانية.
وكانت الهيئة البحرية «UKMTO» قد أفادت سابقًا بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى السفينة.
وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر بحرية عن زيادة التحركات في مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن عدة سفن، من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية، عبرت هذا الممر خلال الأيام الأخيرة بتنسيق محدود، في حين كان عدد العبور اليومي قد انخفض بشكل ملحوظ في وقت سابق.
كما أفادت التقارير بأن قوات الحرس الثوري أعلنت أن عددًا أكبر من السفن قد عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في وضع حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
