عراقجي: هيكل الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح جذري
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، إلى إصلاح هيكل منظمة الأمم المتحدة وتحقيق "تمثيل عادل" لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن الدولي.
وقال خلال الاجتماع: "إن إيران تطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتحقيق تمثيل عادل لجميع مناطق العالم في مجلس الأمن".
كما وصف وزير الخارجية الإيراني العقوبات "أحادية الجانب" بأنها سلاح يُستخدم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا: "لقد تحولت العقوبات أحادية الجانب إلى سلاح ضد حقوق الإنسان، وإن مواجهة الإرهاب الاقتصادي تمثل مهمة ضرورية لمجموعة بريكس".