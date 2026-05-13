أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها، بأن الدول الخليجية قامت باعتقال أكثر من 100 شخص من الطائفة الشيعية بتهمة الخيانة، خلال الحرب مع إيران.
وأضاف التقرير أن الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول التي شهدت موجة الاعتقالات.
وفي البحرين، تم تجريد 69 شخصًا من جنسيتهم، فيما تم اعتقال 41 آخرين بتهمة الارتباط بالحرس الثوري الإيراني، وقالت مجموعة حقوقية إن 37 من المعتقلين هم من رجال الدين الشيعة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، وُجهت اتهامات إلى 27 شخصًا بالانتماء إلى ما وُصف بـ "منظمة شيعية إرهابية"، كما نشرت الحكومة صورهم، وطالب بعض المقربين من السلطات بفرض عقوبات شديدة عليهم.