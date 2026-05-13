أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يخطط لدعوة ممثلين عن أربع دول من منطقة الخليج للمشاركة في اجتماع يعقد في أنقرة، وسط توقعات بأن يطغى على النقاش ملف الحرب مع إيران وتزايد الانقسامات عبر "الأطلسي".

وبحسب مصادر مطلعة على سير التحضيرات، فإن الدول المعنية هي البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وجميعها أعضاء في "مبادرة إسطنبول للتعاون"، وهي إطار للتعاون بين "الناتو" ودول غير أعضاء في الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المحادثات، أنه من المتوقع توجيه الدعوات إلى وزراء خارجية هذه الدول لحضور الاجتماع في أنقرة.

