وبحسب أربعة أشخاص مطلعين، فإن تحليلاً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) قُدّم هذا الأسبوع لصانعي القرار في الإدارة الأميركية، خلص إلى أن إيران يمكنها الصمود لمدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر أمام حصار بحري أميركي، قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية شديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم يطرح تساؤلات جديدة حول تفاؤل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

كما نقلت عن مسؤول أميركي أن طهران تحتفظ بنحو 75 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ المتحركة لديها، ونحو 70 في المائة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب.

وأضاف المسؤول أن هناك مؤشرات على أن إيران أعادت تشغيل معظم منشآت التخزين تحت الأرض، وقامت بإصلاح بعض الصواريخ المتضررة، بل وجمعت صواريخ جديدة كانت شبه مكتملة عند بداية الحرب.

