وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن "المدمرات الثلاث لم تتعرض لأي أضرار، لكن المهاجمين الإيرانيين تكبدوا خسائر فادحة". وأضاف أن القوات الإيرانية و"عددًا كبيرًا من الزوارق الصغيرة" التي قال إنها تُستخدم بديلاً عن البحرية الإيرانية "المعطلة بالكامل"، "دُمّرت بالكامل".

وأضاف الرئيس الأميركي إن الصواريخ التي أُطلقت باتجاه المدمرات الأميركية "أُسقطت بسهولة"، وإن الطائرات المسيّرة المُهاجمة "أُحرقت في الجو".

وفي جزء آخر من رسالته، وصف ترامب إيران بأنها "ليست دولة طبيعية"، وكتب أن "مجانين يقودون ذلك البلد، وإذا أتيحت لهم فرصة امتلاك سلاح نووي فسيفعلون ذلك بلا تردد".

وحذر ترامب أيضًا من أنه إذا لم توقّع إيران "الاتفاق" الذي تريده واشنطن "بسرعة"، فإن الولايات المتحدة سترد مستقبلاً "بقوة وعنف أكبر بكثير".

وفي ختام منشوره، أكد ترامب أن المدمرات الأميركية ستعود بعد الاشتباكات إلى "الحصار البحري" الأميركي، الذي وصفه بـ "الجدار الفولاذي".

وقال ترامب لاحقًا للصحافيين إن إيران "استهزأت بنا اليوم، لذلك دمّرناهم"، مضيفًا أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة نحو المدمرات الأميركية، لكن "تم القضاء عليها جميعًا خلال نحو دقيقتين".

وأكد الرئيس الأميركي أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت السفن الأميركية جرى اعتراضها وتدميرها، وأضاف: "الأشخاص الذين أطلقوها لم يعودوا بيننا".

وأشار ترامب أيضًا إلى ناقلة نفط قال إنها كانت هدفًا للهجوم، موضحًا أن الولايات المتحدة استهدفت "دفة القيادة" بدلاً من إغراق السفينة، لتجنب كارثة بيئية، ما جعل الناقلة "تدور حول نفسها".

وفي رده على سؤال بشأن وقف إطلاق النار، شدد ترامب على أن "الهدنة ما زالت قائمة"، لكنه هدد إيران قائلاً: "إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، فسترون فقط وهجًا هائلاً يخرج من إيران".

كما كرر ترامب أن طهران ترغب في توقيع الاتفاق أكثر منه، وقال: "هم يريدون الاتفاق أكثر مني بكثير".

وأضاف أن المقترح الأميركي ليس مجرد "اتفاق من صفحة واحدة"، بل اتفاق يضمن ألا تمتلك إيران أسلحة، وأن تسلم ما وصفه بـ "الغبار النووي".

وفي تعليق على مسألة "تغيير النظام" في إيران، قال ترامب: "لقد أسقطنا النظام الأول، وأسقطنا النظام الثاني، وقضينا على معظم النظام الثالث أيضًا"، مضيفًا: "أعتقد أن هذا هو أقصى درجات تغيير النظام".

كما أشار إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى الفاتيكان ولقائه البابا ليو، قائلاً إنه طلب منه أن يخبر البابا "باحترام شديد" بأن إيران "قتلت 42 ألف متظاهر بريء لم يحملوا أي سلاح".

وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية، أن القوات الأميركية اعترضت هجمات إيرانية أثناء عبور مدمراتها مضيق هرمز، ثم استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، فيما اتهمت طهران واشنطن بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة ناقلات نفط ومناطق ساحلية إيرانية.