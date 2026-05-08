ردًا على تقارير حول تقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية لقدرات إيران الصاروخية، كتب وزير الخارجية، عباس عراقجي، على منصة "إكس": "إن وكالة المخابرات المركزية (CIA) مخطئة. مخزوننا الصاروخي وقدرة منصات الإطلاق لدينا ليست عند مستوى 75 في المائة مقارنة بيوم 28 فبراير (شباط)".
وأكد: "الرقم الصحيح هو 120 في المائة. أما عن جاهزيتنا للدفاع عن شعبنا، فهي: ألف بالمائة".
وأضاف: "كلما وُضع حل دبلوماسي على الطاولة، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية غير حكيمة".
وتابع وزير الخارجية الإيراني تساؤله: "هل هذا تكتيك أعمى لممارسة الضغوط؟ أم هو نتيجة قيام مخرّب ما، مرة أخرى، بجرّ الرئيس الأميركي إلى مستنقع آخر؟ أيًا كان السبب، فالنتيجة واحدة: الإيرانيون لن يحنوا رؤوسهم أبدًا أمام الضغوط، والدبلوماسية هي الضحية دائمًا".
أعلنت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني أن قواته احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" بسبب "محاولتها الإخلال بصادرات النفط الإيرانية"، وتم نقلها إلى السواحل الجنوبية لإيران.
وبحسب البيان، كانت الناقلة تحمل شحنة نفطية تابعة لإيران، وقد سعت، عبر "استغلال ظروف المنطقة"، إلى "إلحاق الضرر وإحداث اضطراب" في صادرات النفط الإيرانية.
ووفق بعض التقارير، فإن السفينة هي نفسها ناقلة النفط "أوشن كوي" التي ترفع علم باربادوس، والتي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليها في وقت سابق من العام الجاري، ضمن ما وصفته واشنطن بـ "أسطول الظل" التابع لإيران لنقل المنتجات النفطية الخاضعة للعقوبات.
صرح الأمين العام لـ "جبهة شريان" والنائب السابق في البرلمان الإيراني، أبو القاسم جرارة، بأن رسالة إيران إلى "الأعداء وحلفائهم والدول الأخرى" هي أن مضيق هرمز لن يظل مفتوحًا، كما كان في السابق.
وأضاف أن تغيير نهج إدارة المضيق هو مطلب المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، مشيرًا إلى أن رسالته تؤكد أن هذا الممر الاستراتيجي سيُدار بـ "إدارة وأسلوب جديدين".
كما دعا جرارة الأجهزة الأمنية في إيران إلى اعتقال من وصفهم بـ "الانقلابيين" وأولئك الذين يصرون على التفاوض مع الولايات المتحدة و"الأعداء" الآخرين، وتقديمهم للرأي العام.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن الولايات المتحدة "ببضع زوارق وسفن حربية" غير قادرة على عبور مضيق هرمز.
وخاطب رضائي المسؤولين في الولايات المتحدة قائلاً: "حتى بكل قواتكم البحرية لن تكونوا قادرين على عبور مضيق هرمز. ستتلقون الضربات مثل طفل مدلل ثم تعودون أدراجكم".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، بعدما اعترضت ما وصفته بـ "هجمات غير مبررة" من جانب طهران أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية المضيق.
وفي المقابل، اتهم مسؤولون عسكريون إيرانيون الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة ناقلات نفط ومناطق مدنية داخل إيران.
وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن المدمرات الأميركية "يو إس إس تراكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ميسون" تعرضت أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة إيرانية، إلا أن أيًا من السفن الأميركية لم يُصب بأضرار.
وأضافت أن القوات الأميركية دمرت "التهديدات القادمة"، ثم استهدفت في ضربات مضادة مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، إضافة إلى مراكز الاستخبارات والاستطلاع الإيرانية. وأكدت "سنتكوم" أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد التوتر، لكنها ستظل مستعدة لحماية قواتها في المنطقة.
وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني الولايات المتحدة بـ "خرق وقف إطلاق النار"، وقال إن الجيش الأميركي استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها من جاسك إلى مضيق هرمز، إضافة إلى سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة.
كما زعم المسؤول العسكري الإيراني أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع بعض دول المنطقة، شنت غارات على مناطق مدنية في بندر خمیر وسيريك وجزيرة قشم. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت باستهداف سفن عسكرية أميركية شرق مضيق هرمز وجنوب تشابهار، وألحقت بها "خسائر كبيرة".
وفي الوقت نفسه، أعلنت بحرية الحرس الثوري، عبر منصة "إكس"، أنها نفذت "عملية مركبة واسعة ودقيقة" باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيّرة انتحارية ضد المدمرات الأميركية، ردًا على ما وصفته بـ "عدوان الجيش الأميركي الإرهابي".
وجاء في البيان الإيراني أن ثلاث سفن أميركية "فرت سريعًا من منطقة مضيق هرمز" بعد تعرضها لأضرار، بينما تؤكد رواية "سنتكوم" أن الاشتباك وقع أثناء محاولة المدمرات الأميركية عبور الممر الدولي من المياه الخليجية إلى خليج عُمان.
وفي السياق نفسه، نقل الصحافي في موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الجيش الأميركي استهدف مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الضربات "لا تعني استئناف الحرب مع إيران".
كما كتبت مراسلة شبكة "فوكس نيوز"، جنيفر غريفين، على منصة "إكس"، أن مسؤولاً أميركيًا كبيرًا أبلغها بأن الولايات المتحدة نفذت قبل وقت قصير ضربات على ميناء قشم وبندر عباس، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني نهاية وقف إطلاق النار أو استئناف الحرب.
وأضافت غريفين أن الهجوم على أحد الموانئ النفطية الإيرانية جاء بعد يومين من إطلاق إيران 15 صاروخًا باليستيًا وكروز على ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، ما أثار غضب الدول الخليجية. ومع ذلك، كان مسؤولون كبار في "البنتاغون" قد أعلنوا، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن الهجمات الإيرانية لم تصل إلى مستوى خرق كامل لوقف إطلاق النار.
أفاد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، بأنه من المحتمل وقوع انقطاعات في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مؤكداً أن الجهود تتركز على عدم فرض أي انقطاعات في قطاع الكهرباء المنزلي.
وأضاف سبهوند أن بعض الصناعات قد تواجه انقطاعات، إلا أن حجمها سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي.
وتابع النائب البرلماني قائلاً: "لقد تضررت بعض قدراتنا في مجمع فولاذ مباركة ومجمعات البتروكيماويات في منطقة عسلوية، وسيتطلب إعادة تأهيلها وبنائها بعض الوقت".