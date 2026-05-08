ذكرت منصة "إرم نيوز" الإماراتية أن النسخة المسربة من التفاهم بين طهران وواشنطن تبدو أقرب إلى مذكرة تهدف إلى خفض التوتر، وليست اتفاقًا شاملاً.
وأضافت أن هذا التفاهم يركز على وقف الاشتباكات، وتسوية أزمة مضيق هرمز، وبدء مسار قصير للمفاوضات، في حين تؤجل ملفات البرنامج النووي والصواريخ و"الميليشيات" الوكيلة إلى مراحل لاحقة.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن الولايات المتحدة "ببضع زوارق وسفن حربية" غير قادرة على عبور مضيق هرمز.
وخاطب رضائي المسؤولين في الولايات المتحدة قائلاً: "حتى بكل قواتكم البحرية لن تكونوا قادرين على عبور مضيق هرمز. ستتلقون الضربات مثل طفل مدلل ثم تعودون أدراجكم".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، بعدما اعترضت ما وصفته بـ "هجمات غير مبررة" من جانب طهران أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية المضيق.
وفي المقابل، اتهم مسؤولون عسكريون إيرانيون الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة ناقلات نفط ومناطق مدنية داخل إيران.
وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن المدمرات الأميركية "يو إس إس تراكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ميسون" تعرضت أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة إيرانية، إلا أن أيًا من السفن الأميركية لم يُصب بأضرار.
وأضافت أن القوات الأميركية دمرت "التهديدات القادمة"، ثم استهدفت في ضربات مضادة مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، إضافة إلى مراكز الاستخبارات والاستطلاع الإيرانية. وأكدت "سنتكوم" أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد التوتر، لكنها ستظل مستعدة لحماية قواتها في المنطقة.
وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني الولايات المتحدة بـ "خرق وقف إطلاق النار"، وقال إن الجيش الأميركي استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها من جاسك إلى مضيق هرمز، إضافة إلى سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة.
كما زعم المسؤول العسكري الإيراني أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع بعض دول المنطقة، شنت غارات على مناطق مدنية في بندر خمیر وسيريك وجزيرة قشم. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت باستهداف سفن عسكرية أميركية شرق مضيق هرمز وجنوب تشابهار، وألحقت بها "خسائر كبيرة".
وفي الوقت نفسه، أعلنت بحرية الحرس الثوري، عبر منصة "إكس"، أنها نفذت "عملية مركبة واسعة ودقيقة" باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيّرة انتحارية ضد المدمرات الأميركية، ردًا على ما وصفته بـ "عدوان الجيش الأميركي الإرهابي".
وجاء في البيان الإيراني أن ثلاث سفن أميركية "فرت سريعًا من منطقة مضيق هرمز" بعد تعرضها لأضرار، بينما تؤكد رواية "سنتكوم" أن الاشتباك وقع أثناء محاولة المدمرات الأميركية عبور الممر الدولي من المياه الخليجية إلى خليج عُمان.
وفي السياق نفسه، نقل الصحافي في موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الجيش الأميركي استهدف مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الضربات "لا تعني استئناف الحرب مع إيران".
كما كتبت مراسلة شبكة "فوكس نيوز"، جنيفر غريفين، على منصة "إكس"، أن مسؤولاً أميركيًا كبيرًا أبلغها بأن الولايات المتحدة نفذت قبل وقت قصير ضربات على ميناء قشم وبندر عباس، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني نهاية وقف إطلاق النار أو استئناف الحرب.
وأضافت غريفين أن الهجوم على أحد الموانئ النفطية الإيرانية جاء بعد يومين من إطلاق إيران 15 صاروخًا باليستيًا وكروز على ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، ما أثار غضب الدول الخليجية. ومع ذلك، كان مسؤولون كبار في "البنتاغون" قد أعلنوا، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن الهجمات الإيرانية لم تصل إلى مستوى خرق كامل لوقف إطلاق النار.
أفاد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، بأنه من المحتمل وقوع انقطاعات في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مؤكداً أن الجهود تتركز على عدم فرض أي انقطاعات في قطاع الكهرباء المنزلي.
وأضاف سبهوند أن بعض الصناعات قد تواجه انقطاعات، إلا أن حجمها سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي.
وتابع النائب البرلماني قائلاً: "لقد تضررت بعض قدراتنا في مجمع فولاذ مباركة ومجمعات البتروكيماويات في منطقة عسلوية، وسيتطلب إعادة تأهيلها وبنائها بعض الوقت".
قال ممثل دولة الكويت في الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن الدعم الواسع لمشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز يعكس التزامًا مشتركًا بين الدول بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية واحترام القانون الدولي.
وأضاف أن هذه المبادئ تمثل مسؤوليات جماعية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن أهمية مشروع القرار تكمن في إعادة التأكيد على مبدأ أساسي في النظام الدولي، وهو أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة، وألا تخضع لأي تهديد أو قيود غير قانونية.
وأوضح أن أي محاولة من جانب إيران لمنع العبور القانوني عبر مضيق هرمز ستكون لها تداعيات تتجاوز الإقليم، وتمس الإطار العام لقواعد الملاحة الدولية، مؤكدًا أن المشروع لا يهدف إلى تصعيد التوتر، بل إلى تحقيق توازن بين حقوق الدول الساحلية وحق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة، مع رفض أي تهديد لحركة السفن.
ذكرت وكالة أنباء"فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن التحقيقات في بندر عباس تشير إلى أن أجزاء من الرصيف التجاري في منطقة "بهمن" تعرضت للاستهداف خلال تبادل إطلاق نار بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو".
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بسماع عدة انفجارات في قشم وبندر عباس عند الساعة 22:15 (بالتوقيت المحلي) مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.
كما أضافت التقارير أنه في الساعة 22:27 تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ في منطقة سيريك.