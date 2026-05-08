أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أدانت فيه هجوم الجيش الأميركي على ناقلتي نفط إيرانيتين قرب ميناء جاسك ومضيق هرمز، وكذلك "الاعتداء" على عدة نقاط في المناطق الساحلية المطلة على المضيق.

ووصف البيان هذه الإجراءات بأنها "عدوانية واستفزازية"، مشيرًا إلى أن الهجمات الأميركية تُعد "انتهاكًا واضحًا" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل (نيسان) الماضي.

كما اعتبرت الوزارة أن هذا العمل يمثل "خرقًا فادحًا" للمادة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تُعد "عملاً عدوانيًا" وفق القرار 3314 للجمعية العامة للأمم المتحدة.