قال مصدر إسرائيلي مطّلع إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى، محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، للاطلاع على آخر تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكر المصدر لشبكة "سي إن إن" أن نتنياهو يسعى للحصول على تحديث مفصّل حول مسار المحادثات وما يتضمنه النقاش من بنود، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخشى أن تقدم واشنطن تنازلات في اللحظات الأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.
وأضاف مصدر أميركي للشبكة أن نتنياهو على تواصل منتظم مع مسؤولين أميركيين لمتابعة سير المفاوضات، دون توضيح الجهة التي تحدث معها تحديدًا، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وبحسب التقرير، تبدي إسرائيل قلقًا خاصًا من احتمال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وتطالب بفرض قيود على شبكات وكلائها وبرنامج الصواريخ الباليستية.
كما تؤكد تل أبيب أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية عملها العسكري في مواجهة التهديدات الإقليمية.
قال مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن إجراءات النظام الإيراني في مضيق هرمز كان لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة.
ووصف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بأنه "غير قانوني وغير مقبول"، مضيفًا أن "إيران اختارت مسار تصعيد التوتر".
كما أشار المندوب الإماراتي إلى أن "عدم التزام طهران بالقانون الدولي بات واضحًا تمامًا"، مؤكدًا ضرورة "إلزام إيران باحترام هذه القوانين".
وأضاف أن "النظام الإيراني يمارس الابتزاز ضد الاقتصاد العالمي".
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن إسرائيل تمتلك قائمة أهداف جاهزة لضربها داخل إيران، حال استئناف الحرب.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، قال زامير، خلال زيارة إلى جنوب لبنان، إن التنسيق والتعاون مع الجانب الأميركي مستمران بشكل متواصل، وإن التطورات تُرصد بدقة.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي في «حالة جاهزية كاملة» للعودة إلى عملية عسكرية واسعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه العملية قد تؤدي إلى تعميق ما وصفه بالإنجازات وإضعاف النظام الإيراني بشكل أكبر.
وخاطب القوات المنتشرة في منطقة "الخيام"، موضحًا أن جميع قدرات الجيش متاحة لهم، ولا توجد قيود على استخدام القوة لتنفيذ المهام.
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أنه منذ اندلاع الحرب مع إيران، قُتل أكثر من ألفي عنصر من حزب الله في لبنان، مؤكدًا أن الجيش سيواصل استغلال كل فرصة لتوجيه مزيد من الضربات إلى هذا التنظيم.
أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مطّلع، أنه رغم مزاعم بعض وسائل الإعلام الأميركية بشأن اقتراب إيران وأميركا من اتفاق من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، فإن طهران لم تقدّم بعد ردًا رسميًا على مقترح واشنطن الأخير، والذي وصفه المصدر بأنه يتضمن "بنودًا غير مقبولة".
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن ما وصفه بـ "الدعاية الإعلامية الأميركية" يهدف إلى تبرير تراجع دونالد ترامب الأخير، معتبرًا أن تحركه كان "خاطئاً" منذ البداية.
وأضاف المصدر أن إيران، بعد تقديم مقترح من 14 بندًا عبر وسيط باكستاني، تسلمت طرحًا أميركيًا كانت تدرسه، لكن الخطوة الأميركية الأخيرة أدت إلى توقف مؤقت في عملية التقييم.
وأشار أيضًا إلى أنه عقب تراجع ترامب، استؤنفت عملية الدراسة، على أن يُبلَّغ الوسيط الباكستاني بالنتائج بعد استكمالها.
أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تتوقع من رئيس الوزراء العراقي المقبل اتخاذ "إجراءات عملية" للحد من نفوذ الجماعات المسلحة التابعة للنظام الإيراني، محذرًا من أنه في حال عدم ذلك، لن يتم استئناف المساعدات الأمنية الأميركية أو تحويل الموارد المالية إلى بغداد.
وبحسب مجلة "بارونز"، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن واشنطن تتوقع من مرشح الائتلاف الحاكم في العراق لمنصب رئيس الوزراء، علي الزيدي، أن يحد بشكل ملموس من علاقة الحكومة العراقية بالجماعات المسلحة الموالية لإيران.
وقال المسؤول الأميركي، الذي لم يُكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة تريد إنهاء "الحدود الضبابية" بين الدولة العراقية والجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.
وأضاف أن استئناف الدعم الأميركي الكامل للعراق، بما في ذلك تحويل عائدات النفط والمساعدات الأمنية، مشروط باتخاذ خطوات مثل طرد "الميليشيات الإرهابية" من المؤسسات الحكومية، وقطع التمويل عنها، ووقف دفع رواتب عناصرها.
وأكد المسؤول: "هذه إجراءات عملية يمكن أن تُظهر لنا أن هناك ذهنية جديدة تتشكل في العراق".
ويأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء 5 مايو، خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي، إن طهران مستعدة للحوار ضمن إطار القوانين الدولية لكنها "لا تخضع للضغط".
وشدد بزشكيان على أن "قوة" إيران تمثل سندًا للمسلمين، على حد قوله، وطالب رئيس الوزراء العراقي بنقل رسالة إلى المسؤولين الأميركيين بضرورة رفع التهديد العسكري عن المنطقة.
وكانت واشنطن قد أوقفت سابقًا تحويل الأموال النقدية الناتجة عن عائدات النفط العراقي، والتي كانت تتم عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
كما علّقت الولايات المتحدة جزءًا من تعاونها الأمني مع بغداد بعد تكرار الهجمات على المصالح الأميركية.
وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن أكثر من 600 هجوم استهدف منشآت ومصالح أميركية في العراق منذ بدء الحرب مع إيران، مضيفًا أن هذه الهجمات تراجعت بعد وقف إطلاق النار الهش بين طهران وواشنطن، رغم استمرار الهجمات في إقليم كردستان العراق.
واتهم المسؤول بعض مؤسسات الدولة العراقية بتوفير "غطاء سياسي ومالي وتشغيلي" لهذه الجماعات المسلحة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد سابقًا بوقف دعم الولايات المتحدة للعراق، في حال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة مجددًا.
وقد توترت العلاقات بين واشنطن وبغداد خلال فترة رئاسة المالكي بسبب قربه من إيران والتوترات الطائفية.
وذكرت تقارير أن ترامب أجرى اتصالاً لتهنئة علي الزيدي بعد ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية، معربًا عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "خالية من الإرهاب".
وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت جماعات مسلحة في العراق السفارة الأميركية في بغداد، ومنشآت دبلوماسية ولوجستية أميركية في مطار بغداد، إضافة إلى حقول نفط تابعة لشركات أجنبية.
ذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد بعد نشر أخبار عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق سلام أولي.
وانخفض خام برنت بنسبة 9.2 في المائة ليصل إلى 99.80 دولار للبرميل عند الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش (13:12 بتوقيت طهران). كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.6 في المائة إلى 91.48 دولار للبرميل.
وبحسب التقرير، سجّل كلا الخامين أدنى مستوى لهما خلال أسبوعين، ويتجهان لتسجيل أكبر تراجع يومي من حيث نسبة الانخفاض خلال الشهر الأخير.