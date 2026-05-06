قال مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن إجراءات النظام الإيراني في مضيق هرمز كان لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة.

ووصف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بأنه "غير قانوني وغير مقبول"، مضيفًا أن "إيران اختارت مسار تصعيد التوتر".

كما أشار المندوب الإماراتي إلى أن "عدم التزام طهران بالقانون الدولي بات واضحًا تمامًا"، مؤكدًا ضرورة "إلزام إيران‌ باحترام هذه القوانين".

وأضاف أن "النظام الإيراني يمارس الابتزاز ضد الاقتصاد العالمي".