بهلوي: بقاء النظام الإيراني سيؤدي لاستمرار العنف والجرائم في الشرق الأوسط
قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في منشور على منصة "إكس" موجهاً رسالة إلى الدول العربية في المنطقة إن الشرق الأوسط يقف عند نقطة تحول مصيرية.
وأضاف أن هناك مسارين أمام المنطقة: الأول استمرار بقاء النظام الإيراني في السلطة، والذي سيؤدي- حسب قوله- إلى استمرار العنف والجرائم ضد الشعب الإيراني والمنطقة، والثاني مسار يدعم- بحسب رأيه- الشعب الإيراني لاستعادة بلده من نظام فاقد للشرعية، بما يمهد لـ "عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة".