أفادت سي إن إن نقلًا عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل تنسّق مع الولايات المتحدة للتحضير لجولة جديدة محتملة من الهجمات ضد إيران.وبحسب التقرير، ستركّز هذه الهجمات على البنية التحتية للطاقة، إضافة إلى عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين كبار في النظام الإيراني.وقال المصدر إن الهدف من هذه الهجمات هو ممارسة مزيد من الضغط على طهران للحصول على تنازلات أكبر في المفاوضات.وأكد أن القرار النهائي بشأن استئناف المواجهات يعود إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.ويأتي ذلك في وقت عقد فيه بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة اجتماعات أمنية سرية، ووجّه وزراءه إلى التزام الصمت حيال التطورات.