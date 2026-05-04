قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن آبار النفط في إيران ستشهد قريبًا «انفجارات» بالمعنى الحرفي، بسبب اقتراب البلاد من استنفاد قدرتها على تخزين النفط.

وأضاف: «سيواجهون انفجارًا طبيعيًا في آبار النفط الخاصة بهم، وهذا سيجعل عملية الاستعادة شبه مستحيلة بالنسبة لهم».

وتابع ترامب: «إنهم يواجهون مشكلة، لأن هذا الوضع متفجر للغاية من نواحٍ عدة».

وقال أيضًا: «عندما يتوقف تدفق النفط تحت الأرض ميكانيكيًا، فإنه في ما يقارب 100% من الحالات ينفجر حرفيًا ويدمر كل ما حوله، ولا يمكن استعادة ذلك النفط مرة أخرى».

وأضاف: «بعبارة أخرى، ربما يمكن استعادة 30 إلى 40% منه، لكنه لن يعود أبدًا كما كان. وإذا حدث ذلك، فسيكون الضرر كبيرًا جدًا على نظام النفط في أي بلد».

وختم بالقول: «على أي حال، هناك أمر واحد مؤكد: لن يحصلوا أبدًا على سلاح نووي».