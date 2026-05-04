قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع أصحاب الشركات الصغيرة، إن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا، مضيفًا أنه يجب "ترتيب الأمور" لأن مثل هذا الأمر لا يمكن السماح بحدوثه.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ "تحرك صغير" في هذا السياق، وأن الوضع يسير بشكل جيد جدًا.
كما قال إن إيران "لا تمتلك بحرية أو قوة جوية أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات"، مضيفًا، بحسب تعبيره، أنها "حتى بلا قيادة".
وأكد مجددًا أنه لن يُسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة لا يمكن تصورها.