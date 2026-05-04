أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، 12 صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية تعاملت منظومات الدفاع الجوي مع 549 صاروخًا باليستيًا و29 صاروخ كروز و2260 طائرة مسيّرة.

ووفقًا للبيان، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين 227 شخصًا، بينما وصل عدد القتلى إلى 3 أفراد.