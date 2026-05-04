ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، إن الإمارات العربية المتحدة، شريكة الاتحاد الأوروبي، تعرضت مجددًا لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة وُصفت بأنها "وحشية" من قبل إيران‌، معربة عن تضامنها الكامل مع شعب الإمارات وشركاء أوروبا في الشرق الأوسط.

وأضافت أن هذه الهجمات غير مقبولة وتمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة والقانون الدولي، مشيرة إلى أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون الوثيق مع الشركاء لخفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف إنهاء ما وصفته بأعمال العنف الصادرة عن النظام الإيراني ضد جيرانه وشعبه.

