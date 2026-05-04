قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية والأدوية واحتياجات الإنتاج الأولية.
وأضافت أن مسألة ارتفاع الأسعار من القضايا التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.
وأشارت إلى أن البنك المركزي أفاد بوجود تقلبات في أسعار الصرف نتيجة إعادة فتح الأسواق، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وتجنب شراء العملات الأجنبية بدافع الذعر.
ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، إن الإمارات العربية المتحدة، شريكة الاتحاد الأوروبي، تعرضت مجددًا لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة وُصفت بأنها "وحشية" من قبل إيران، معربة عن تضامنها الكامل مع شعب الإمارات وشركاء أوروبا في الشرق الأوسط.
وأضافت أن هذه الهجمات غير مقبولة وتمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة والقانون الدولي، مشيرة إلى أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون الوثيق مع الشركاء لخفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف إنهاء ما وصفته بأعمال العنف الصادرة عن النظام الإيراني ضد جيرانه وشعبه.
حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز"، النظام الإيراني، من أنه إذا استهدف السفن الأميركية في المنطقة فسيتم "محوّه من على وجه الأرض".
وأضاف، في جزء آخر من المقابلة، أن الإيرانيين أصبحوا "أكثر مرونة من السابق" وأنهم يُبدون قدرًا من التكيف مع الضغوط الأميركية، بما في ذلك ما وصفه بـ "حصار الموانئ الإيرانية" .
ووصف ترامب هذا الحصار بأنه "أكبر مناورة عسكرية في التاريخ"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك كميات أكبر من الأسلحة والذخائر وهي في مستوى أعلى بكثير من السابق.
كما قال إن طهران "إما أن تتوصل إلى اتفاق بحسن نية، أو ستُستأنف العمليات العسكرية".
نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطّلع، أن نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي نُشر بشكل سري في الإمارات العربية المتحدة، اعترض صاروخًا أُطلق من إيران، يوم الاثنين 4 مايو (أيار).
وأضافت الشبكة الإخبارية الأميركية أن البلدين قاما في عام 2020 بتطبيع العلاقات ضمن "اتفاقات أبراهام".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت سابقًا أن إسرائيل زوّدت الإمارات بأنظمة تسليح متقدمة، من بينها نظام ليزر متطور ونظام "القبة الحديدية"، بهدف التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في خطوة تُعد أول أشكال التعاون الدفاعي الكبير بين البلدين.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن إيران أطلقت النار على سفن بعض الدول غير المنخرطة في ما يُعرف بـ"مشروع الحرية" المرتبط بتحركات السفن، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية.
وأضاف أنه ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى هذه المهمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة دمرت سبعة قوارب صغيرة أو "سريعة"، واصفًا ذلك بأنه "ما تبقى من قدرات إيران".
وأوضح ترامب أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تتعرض أي سفن تعبر المضيق لأي أضرار حتى الآن.
كما أعلن أن وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دن كاين سيعقدان مؤتمرًا صحافيًا صباح الغد.