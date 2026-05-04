نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطّلع، أن نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي نُشر بشكل سري في الإمارات العربية المتحدة، اعترض صاروخًا أُطلق من إيران، يوم الاثنين 4 مايو (أيار).

وأضافت الشبكة الإخبارية الأميركية أن البلدين قاما في عام 2020 بتطبيع العلاقات ضمن "اتفاقات أبراهام".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد ذكرت سابقًا أن إسرائيل زوّدت الإمارات بأنظمة تسليح متقدمة، من بينها نظام ليزر متطور ونظام "القبة الحديدية"، بهدف التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في خطوة تُعد أول أشكال التعاون الدفاعي الكبير بين البلدين.