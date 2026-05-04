حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز"، النظام الإيراني، من أنه إذا استهدف السفن الأميركية في المنطقة فسيتم "محوّه من على وجه الأرض".

وأضاف، في جزء آخر من المقابلة، أن الإيرانيين أصبحوا "أكثر مرونة من السابق" وأنهم يُبدون قدرًا من التكيف مع الضغوط الأميركية، بما في ذلك ما وصفه بـ "حصار الموانئ الإيرانية" .

ووصف ترامب هذا الحصار بأنه "أكبر مناورة عسكرية في التاريخ"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك كميات أكبر من الأسلحة والذخائر وهي في مستوى أعلى بكثير من السابق.

كما قال إن طهران "إما أن تتوصل إلى اتفاق بحسن نية، أو ستُستأنف العمليات العسكرية".