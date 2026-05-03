قال رئيس اتحاد الأعمال الافتراضية، رضا ألفت نسب، إن "الإنترنت في إيران لا يملك جهة مسؤولة أو مالكة بشكل واضح"، مشيرًا إلى عدم وضوح الجهة التي ينبغي لقطاع الاقتصاد الرقمي التفاوض معها.
وأضاف أن بعض الشركات سجلت تراجعًا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة، فيما وصلت مبيعات بعض الأنشطة إلى مستويات شبه معدومة، مع تسريح ما يصل إلى 60 في المئة من الموظفين.
كما أشار إلى وجود حالة من عدم الرضا بين الشركات تجاه خدمة "الإنترنت برو".
صرح رئيس مؤسسة حفظ آثار حرب السنوات الثماني مع العراق، بهمن كارغر، قائلاً: "إن ترامب ونتنياهو سيُحاكمون في محكمة من قبل الشعب الإيراني، وسينتهي بهما المطاف إلى نفس المصير الذي حل بصدام حسين".
وتابع كارغر في تصريحاته: "إن الملف النووي يمثل خطاً أحمر للنظام الإيراني"، معتبراً أن "العدو" يعيش اليوم في أسوأ حالاته وقد وقع في مأزق ويتخبط بشدة، وأضاف: "لذلك يجب ألا نتركه يفلت من قبضتنا".
وأردف المسؤول الإيراني قائلاً: "لقد دفعنا تكاليف كبيرة في القضية النووية"، ووصف الحديث عن أن الهجوم على إيران قد يقع بسبب المسائل النووية بأنه "محض كذب".
كتب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شریعتمداري، أن "مضيق باب المندب يُعد أحد أكثر المضائق استراتيجية في العالم، وإن إغلاقه أمام السفن التي تحمل النفط أو البضائع التابعة للدول المعادية، ومصادرة الشحنات وحتى السفن الناقلة لها، هو إجراء مقبول في الأعراف الدولية".
وأضاف: "هذا الإجراء يمكن أن يلحق بالولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين والدوليين خسائر فادحة وغير قابلة للتعويض".
وتابع شریعتمداري، مشيراً إلى الحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة: "إن التأخير في إغلاق باب المندب سيؤدي به الأمر إلى القول (ربما يفوت الأوان قريباً جداً)، لأن هذه العقدة تُحل بالإغلاق".
قال الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، إن هناك احتمالًا لاستئناف الهجمات على إيران، مضيفًا: «من الممكن أن يحدث ذلك». كما وصف الإجراءات الأمريكية ضد إيران بأنها «حصار ودّي للغاية».
وقال دونالد ترامب بشأن المقترح الإيراني الجديد: «أنا أقوم بدراسته وسأعلن رأيي لاحقًا». وأضاف أنه تم إطلاعه على إطار الاتفاق، ومن المقرر أن يُسلَّم النص الدقيق له أيضًا.
وأضاف ترامب عن الـ15% المتبقية من القدرات الصاروخية لدى إيران: «أودّ أن أدمّرها». وأكد أن هذه القدرة قد تشكّل نقطة انطلاق لإعادة البناء من جديد، مضيفًا: «نعم، أرغب في إزالتها».
أفاد موقع "سيتنا" بأنه مع استمرار "قيود الإنترنت"، ظهرت ظاهرة "بيع الإنترنت غير المفلتر" في بعض متاجر الهواتف، حيث يقوم البائعون، باستخدام شرائح اتصال خاصة تُعرف بـ "الخط الأبيض"، بتوفير اتصال قصير الأمد للزبائن مقابل ما يصل إلى 500 ألف تومان.
وبحسب تقرير هذا الموقع المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، يضطر مشترو هواتف آيفون إلى استخدام ما يُعرف بـ "الخط الأبيض" أو "إنترنت برو" لإجراء الإعداد الأولي للجهاز وتفعيل حساب "آبل آي دي"، ويدفعون مقابل 10 دقائق من الاتصال ما بين 300 و500 ألف تومان.
وكتب الموقع موجهًا حديثه إلى مسؤولي النظام الإيراني: "يجب أن يُسأل: ما الفرق بين دم بائع هاتف ومواطن عادي، بحيث يتمتع أحدهما بإمكانية الوصول الحر ليجني المال، بينما يُجبر الآخر على دفع إتاوة للحصول على أبسط حقوقه؟".
وأضاف: "هل أدى إنشاء هذا الإنترنت الطبقي إلى شيء غير خلق ريع وفرص للاستغلال لفئة محددة؟ إذا كان الإنترنت الخاص مخصصًا للنشاط المهني، فلماذا يتحول إلى أداة لابتزاز الزبائن؟ وإذا كان الأمر متعلقًا بالأمن القومي، فكيف لا يتعرض الأمن للخطر عند دفع 500 ألف تومان لصاحب متجر؟".
وأشار الموقع إلى أن هذا الوضع "لا يُعد فقط إهانة لكرامة المشتري، بل يُعد مثالاً واضحًا على بيع غير قانوني لسعة الإنترنت واستفادة غير مشروعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وفي المقابل، قال النائب عن طهران في البرلمان، أمير حسين ثابتي، إن الإنترنت الدولي قُطع بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي بسبب ظروف الحرب، ولن يُعاد تشغيله حاليًا.
وكان مستشار وزير الاتصالات الإيراني، محمد حافظ حكمي، قد أوضح أن مشروع "إنترنت برو" لم تُقدمه الحكومة، بل قامت بعض شركات الاتصالات بتطبيقه لبعض الأعمال، وشهد تنفيذه مخالفات.
وأكد أن الحكومة لا تقبل بالإنترنت الطبقي على أي مستوى من سياسات الاتصالات.
ومن جهتها، أعلنت منظمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة حركة الإنترنت، يوم السبت 2 مايو (أيار) أن الانقطاع الواسع للإنترنت في إيران دخل أسبوعه العاشر، وأن البلاد شبه معزولة عن الشبكات الدولية منذ 64 يومًا.
وأشارت المنظمة، مع تقارير عن مقتل الشاب حسام علاء الدين بسبب استخدام "ستارلينك"، إلى أن هذا الانقطاع الشامل تزامن مع تشديد الإجراءات ضد استخدام شبكات "VPN" ومحطات الإنترنت الفضائي.
وفي ردود فعل المواطنين، وصف عدد من المتابعين حصول بعض القطاعات على إنترنت طبقي بأنه "خيانة" للمواطنين، داعين إلى رفض هذا التمييز.
كما وصف عشرات المواطنين خدمة "إنترنت برو" بأنها جزء من منظومة الفساد، إذ تحول الوصول إلى الإنترنت من "حق عام" إلى "امتياز خاص" لفئة محدودة.
وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية قد كشفت لأول مرة، في مارس (آذار) الماضي عن هذه الخدمة المكلفة والمحدودة، التي توفر "إنترنت دوليًا دون حجب أو انقطاع" لفئة معينة، فيما قال رئيس لجنة الصناعات في البرلمان لاحقًا إن مشروع "الإنترنت الدولي المستقر" يهدف إلى تسهيل عمل القطاع الصناعي والتجاري.
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أنه في ظل استمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان، فقد تم إرسال الرد الإيراني المكوّن من 14 بندًا بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني.
وأضافت الوكالة أن هذا الرد جاء في مواجهة مقترح أميركي مكوّن من 9 بنود، وأن طهران أكدت فيه خطوطها الحمراء، وقدمت في الوقت نفسه خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب.
وتابعت "فارس" أن نقل هذه الرسائل عبر الوساطة جاء بعد المرور بالمراحل المعتادة لصنع القرار داخل المؤسسات المعنية في النظام، والحصول على الموافقات اللازمة.