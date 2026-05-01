أشاد إمام جمعة طهران المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبري، بالقوات المسلحة الإيرانية، ولا سيما القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، خلال الحرب الأخيرة، وقال إن "الدبلوماسية الصاروخية" نقلت رسالة طهران إلى العدو، على حد وصفه.

وأضاف: "تم إرسال صاروخ وردي مخصص للفتيات، والصاروخ الأزرق أيضًا جاهز للإطلاق نحو قلب العدو".

كما أشار إمام جمعة طهران المؤقت إلى أن المفاوضات بشأن الملف النووي ومضيق هرمز قد انتهت، مضيفًا: "إن شاء الله، إذا لزم الأمر، سيتوجهون لاحقاً إلى هذا الميدان بحزم وصلابة".