ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة 1 مايو (أيار)، لكنها ظلت دون أعلى مستوى لها في أربع سنوات، والذي سجلته بالأمس، وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.0 في المائة لتصل إلى 111.48 دولار للبرميل. وكان هذا المؤشر العالمي قد شهد قفزة ملحوظة بالأمس، إلا أنه فقد جزءًا من مكاسبه بنهاية التداولات.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4 في المائة، حيث جرى تداوله عند 105.50 دولار للبرميل.
أفادت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، باعتقال أکرم دانشورکار وأعظم دانشورکار، شقيقتي السجين السياسي المعدوم، أکبر دانشورکار، قبل نحو أسبوعين من قًبل قوات أمنية، ونقلهما إلى سجن "قرجك ورامين".
وبحسب التقرير، فقد كانت الشقيقتان تترددان مرارًا على سجن قزل حصار والطب الشرعي والجهات القضائية لتسلم جثمان شقيقهما، قبل أن يتم اعتقالهما في 18 أبريل (نيسان) الماضي.
وتشير المعلومات إلى أن التهم الموجهة إليهما، وهما بعمر 54 عامًا، تشمل "التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي" و"الإخلال بالنظام العام".
وكان حكم الإعدام بحق أکبر دانشورکار قد نُفّذ في 30 مارس (آذار) الماضي داخل سجن "قزل حصار".
ذكرت صحيفة "غلف نيوز" أن الولايات المتحدة تدرس استخدام الصاروخ المتقدم الفرط صوتي "دارك إيغل" في الحرب مع إيران؛ وهو خيار قد يشير إلى دخول مرحلة جديدة من التصعيد، حتى في ظل وقف إطلاق نار هش.
وبحسب التقرير، فإن نظام "دارك إيغل"، المعروف رسميًا باسم "السلاح فرط الصوتي بعيد المدى"، لم يدخل الخدمة التشغيلية الكاملة بعد، وفي حال استخدامه فسيكون ذلك أول توظيف لسلاح فرط صوتي أميركي في نزاع فعلي. وقد صُمم هذا الصاروخ الأرضي لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد أهداف شديدة التحصين وحساسة من حيث التوقيت.
وأوضحت "غلف نيوز" أن هذا النظام يتحرك بسرعة تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت (أكثر من ماخ 5)، وبفضل قدرته على المناورة أثناء الطيران، يصعب اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي. ويُقدَّر مدى الصاروخ بنحو 2700 كيلومتر، ما يتيح له استهداف مواقع مثل أنظمة الدفاع الجوي، ومراكز القيادة، ومنصات إطلاق الصواريخ في عمق أراضي العدو.
سبب دراسة هذا الخيار
أشارت الصحيفة إلى أن طلب دراسة نشر هذا السلاح جاء بعد أن قامت إيران بنقل بعض أصولها العسكرية الرئيسية إلى خارج نطاق أنظمة الضربات الدقيقة الحالية التابعة للولايات المتحدة.
ويجري النظر في هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتماد على الحصار البحري كأداة ضغط اقتصادي- واصفًا إياه بأنه "أكثر فاعلية من القصف"- مع الإبقاء على الخيارات العسكرية مطروحة.
ومن شأن نشر "دارك إيغل" أن يعزز قدرة الولايات المتحدة على استهداف مواقع عميقة ومحصنة دون اللجوء فورًا إلى حملة جوية واسعة.
القيود والتقييمات
رغم القدرات المتقدمة، يحذر محللون من أن هذا السلاح لن يكون "مغيّرًا لقواعد اللعبة" بمفرده. إذ لا يزال برنامج الأسلحة فرط الصوتية الأميركي قيد التطوير، ولم يُختبر هذا النظام في ساحة المعركة حتى الآن. كما أن العدد المحدود من هذه الصواريخ- التي تُقدَّر تكلفة الواحد منها بنحو 15 مليون دولار- يشير إلى أن استخدامها سيكون على الأرجح محدودًا وانتقائيًا.
التداعيات الاستراتيجية والمخاطر
تشير "غلف نيوز" إلى أن مجرد طرح استخدام هذا الصاروخ يبعث برسالة واضحة حول استعداد الولايات المتحدة لاستخدام خيارات عسكرية متقدمة. كما تتحدث تقارير عن إعداد خطط لهجمات "قصيرة وقوية" ضد البنية التحتية الإيرانية، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار.
ويرى محللون أن إدخال الأسلحة فرط الصوتية في هذا النزاع قد يؤدي إلى تصعيد كبير في مستوى التوتر وزيادة خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل سعي إيران أيضًا لتعزيز قدراتها العسكرية.
وخلصت الصحيفة إلى أن دراسة نشر "دارك إيغل" تظهر أنه رغم التهدئة النسبية، فإن مسار التصعيد لا يزال قائمًا، وأن مستقبل "الحرب مع إيران" يعتمد ليس فقط على الضغط الاقتصادي، بل أيضًا على كيفية استخدام الخيارات العسكرية المتقدمة.
قال الزوجان البريطانيان المعتقلان في إيران، ليندسي فورمن وكريغ فورمن، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنهما تحدثا عن "صعوبة الوضع الذي يعيشه العديد من الإيرانيين" وقارنا ظروفهما بما يواجهه الآخرون داخل البلاد.
وقالت ليندسي فورمن: "الأمر مخيف. عندما أنظر إلى وضعي، أقول الحمد لله أنني لم أنشأ هنا. بالنسبة لنا سيكون هناك يوم نهاية، لكن بالنسبة لبعض هؤلاء الناس قد لا تكون هناك نهاية أبدًا".
ومن جهته، قال كريغ فورمن إنه منذ نقله إلى سجن "إيفين" بطهران، تم نقل أربعة من زملائه في الزنزانة لتنفيذ أحكامهم، وفي اليوم التالي أُذيع خبر إعدامهم عبر التلفزيون الإيراني.
وأضاف: "نحن الآن في وضع مرعب، لكننا التقينا أيضًا أشخاصًا رائعين خلال هذه التجربة. لقد رأينا كلا الوجهين لهذا البلد عن قرب".
ترى صحيفة "واشنطن بوست"، في مقال تحليلي، أن الحصار الاقتصادي وحده لا يمكنه إجبار النظام الإيراني على التوصل إلى اتفاق، وأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحتاج إلى اللجوء للخيار العسكري لإنهاء الحرب.
وكتب مارك تيسن، كاتب العمود في الصحيفة، في هذا المقال، أن دونالد ترامب، في حال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، يمكنه تحقيق "نصر حاسم" خلال نحو أسبوعين. ويضيف أن وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يستمر أسبوعين، دخل الآن أسبوعه الثالث، بينما لا تزال إيران ترفض قبول اتفاق لإنهاء الحرب وتقييد برنامجها النووي.
وبحسب تيسن، حقق وقف إطلاق النار- رغم الانتقادات- إنجازين مهمين: أولاً، إتاحة فرض حصار بحري عبر مضيق هرمز مما أدى إلى ضغط اقتصادي كبير على إيران، وثانياً، توفير فرصة لإعادة بناء القدرات العسكرية الأميركية. وينقل عن الجنرال المتقاعد، جاك كين، أن القوة النارية للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تضاعفت مقارنة ببداية الحرب.
الحصار غير كافٍ
يجادل تيسن بأن استمرار الحصار وحده لا يمكن أن يجبر النظام الإيراني على التراجع، لأن قادة النظام الإيراني لا يولون اهتماماً للضغوط الاقتصادية أو لمعاناة الشعب، بل يركزون على بقائهم في السلطة. ويضيف أن السلطة حالياً مركزة بيد قادة متشددين في الحرس الثوري، من بينهم قائده أحمد وحيدي، وأنه طالما لم يتغير هذا الهيكل، فلن يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا السياق، يقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ موجة من الهجمات "القصيرة والقوية" تستهدف البنية التحتية والقادة، بهدف إضعاف القدرة الهجومية لإيران وإجبار طهران على قبول شروط واشنطن.
الخيارات العسكرية والسيناريوهات المطروحة
بحسب هذا التحليل، من بين الخيارات المطروحة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، لكنه يعتبر هذا الخيار غير كافٍ، ويؤكد أن استئناف الحرب يجب أن يتم بمبادرة أميركية وليس كرد فعل على تحركات إيران.
كما يشير إلى المخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران على منشآت الطاقة في الدول الخليجية، لكنه يرى أن استمرار هذه القدرة يدل على أن الأهداف العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى لم تتحقق بالكامل.
ويضيف أن قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، يحتاج إلى نحو أسبوعين لاستكمال مهمته، وأن استئناف العمليات يجب أن يبدأ باستهداف القادة والمراكز الحيوية.
مسار إنهاء الحرب
ويتابع تيسن أنه بعد إضعاف بنية السلطة في إيران، يمكن للولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز بمخاطر أقل، مع استمرار الحصار لزيادة الضغط. كما يشير إلى خيارات أخرى مثل التهديد باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، أو تقديم دعم سري للمعارضة الداخلية.
وتخلص الصحيفة إلى أن الحرب يجب أن تنتهي بـ "نصر حاسم"؛ إما عبر استسلام النظام الإيراني أو من خلال تنفيذ موجة نهائية من الهجمات العسكرية.
وفي الختام، يرى كاتب العمود أن ترامب أتاح عدة فرص للتوصل إلى سلام، لكن طهران رفضتها، وأنه طالما لم تتراجع إيران أو يتم تنفيذ عملية عسكرية نهائية، فلا يمكن الحديث عن نهاية ناجحة للحرب.
