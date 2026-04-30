أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش حقق جميع الأهداف، التي حددها المستوى السياسي في العمليات المتعلقة بإيران ولبنان، بل وتجاوزها.
وصرح زامير قائلاً: "كل ما حدده لنا المستوى السياسي بشأن العمليات الحالية في إيران ولبنان قد تحقق، بل وذهبنا إلى أبعد من ذلك. وبذلك، هيأنا الظروف الميدانية اللازمة للمسارات التي يقودها المستوى السياسي الآن. أي تهديد، في أي مكان، ضد مستوطناتنا أو قواتنا، بما في ذلك ما وراء الخط الأصفر وشمال نهر الليطاني، سيتم القضاء عليه. مهمتكم هي التحرك بحرية والقضاء على أي تهديد".
وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الحرب ويعمل على تثبيت الإنجازات الميدانية وحماية القوات، مؤكدًا أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في جبهة القتال".
كما أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى دور طهران في دعم حزب الله، قائلاً: "لقد وجهنا ضربة قاسية لإيران؛ دمرنا معظم مكونات الصناعة الدفاعية الإيرانية، بما في ذلك المصانع التي تنتج الأسلحة لصالح حزب الله".