صرح النائب في البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الأسبق، منوشهر متكي، بأن الأعداء كان لديهم مخطط لقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أنهم كانوا "قلقين من طبيعة ردود الفعل داخل إيران وفي مناطق أخرى".

وأضاف متكي: "أما في حرب الـ 40 يومًا، فقد اتخذوا هذا القرار بشكل نهائي، ونفذوا تهديداتهم بالفعل، واستطاعوا القيام بذلك بكل سهولة".

ووفقاً لمتكي، فإن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لم يقبل الإجراءات الأمنية المشددة، وكان وقت وقوع الهجوم "موجودًا في مكتبه بكل بساطة".