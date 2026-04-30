أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد ارتفع في شهر أبريل من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 73.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أشار المركز إلى أن معدل التضخم خلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في الشهر الجاري سجل زيادة بنسبة 53.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، أن الحصار البحري المفروض على إيران أدى إلى شل حركة 41 ناقلة نفط تحمل قرابة 69 مليون برميل من النفط، مؤكداً عدم قدرة طهران على بيع هذه الشحنات في الوقت الراهن.
وقدّر كوبر قيمة هذه الشحنات النفطية بأكثر من 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الموارد المالية باتت خارج نطاق وصول النظام الإيراني.
وأوضح قائد "سنتكوم" أن القوات الأميركية تمكنت حتى الآن من تغيير مسار 42 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار المفروض.
ووفقاً لـ"كوبر"، فإن الولايات المتحدة نفذت الحصار البحري ضد إيران بشكل فعال عبر منع عشرات السفن التجارية من العبور.
كما شدد في رسالة حديثة نُشرت عبر حساب "سنتكوم" على منصة "إكس"، على أن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني قد جُمّدت نتيجة لهذه الإجراءات.
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، سيقدم يوم الخميس إحاطة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تتضمن تفاصيل حول خطط جديدة لـ"عمل عسكري محتمل في إيران".
ووفقاً للتقرير، أعدت "سنتكوم" خطة لشن هجمات "خاطفة وقوية" ضد إيران، من المرجح أن تستهدف منشآت البنية التحتية.
كما ذكرت المصادر أن خطة أخرى من المتوقع عرضها على ترامب، تركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام السفن التجارية، وهي خطة قد تتضمن الاستعانة بقوات برية.
وأضاف "أكسيوس" أن هناك خياراً آخر قد يُطرح خلال جلسة الإحاطة، يتمثل في تنفيذ عمليات للقوات الخاصة تهدف إلى الاستيلاء على مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران.
توفي آروين وفائي، وهو مراهق إيراني يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، في شارع بيروزي بطهران، إثر إصابته بطلقين ناريين.
وبحسب التقارير، فقد قُتل وفائي في منطقة تقاطع برستار وشارع بيروزي بعد إصابته برصاصتين في الساق والرقبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بين ذراعي والدته.
كان آروين طالبًا في الصف الحادي عشر، يعزف على آلة السنتور، ويعمل إلى جانب دراسته في ورشة لتصليح الدراجات النارية.
وتشير التقارير إلى أن عائلته رفضت عرض السلطات تسجيله كـ "شهيد".
بالتزامن مع تفاقم الأوضاع المعيشية في إيران، نظم عمال ومتقاعدون من قطاعات صناعية مختلفة تجمعات احتجاجية في مدن أصفهان، دورود، وانديمشك.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، التابعة لوزارة العمل الإيرانية، بأن عمال البنية التحتية للسكك الحديدية (تراورس) ومتقاعدي دورود وانديمشك نظموا تجمعًا احتجاجيًا، يوم الأربعاء 29 أبريل (نيسان).
وتركزت مطالب العمال على تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية. وقال أحد العمال المحتجين: إن ظروف الحياة بالنسبة لهم “صعبة جدًا”، معربًا عن أمله في أن تتخذ الجهات المسؤولة في السكك الحديدية إجراءات لمعالجة أوضاعهم.
كما ذكرت الوكالة أن مجموعة من متقاعدي صناعة الصلب في أصفهان تجمعوا أمام مبنى المحافظة، بينما تجمع آخرون في طهران أمام مقر صندوق تقاعد الصلب، مطالبين بتفعيل التأمين الصحي التكميلي.
وأشار المتقاعدون إلى انتهاء عقود التأمين الخاصة بهم وبقائهم دون تغطية علاجية لعدة أيام، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية يجعل تفعيل التأمين ضرورة عاجلة.