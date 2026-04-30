أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، سيقدم يوم الخميس إحاطة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تتضمن تفاصيل حول خطط جديدة لـ"عمل عسكري محتمل في إيران".

ووفقاً للتقرير، أعدت "سنتكوم" خطة لشن هجمات "خاطفة وقوية" ضد إيران، من المرجح أن تستهدف منشآت البنية التحتية.

كما ذكرت المصادر أن خطة أخرى من المتوقع عرضها على ترامب، تركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام السفن التجارية، وهي خطة قد تتضمن الاستعانة بقوات برية.

وأضاف "أكسيوس" أن هناك خياراً آخر قد يُطرح خلال جلسة الإحاطة، يتمثل في تنفيذ عمليات للقوات الخاصة تهدف إلى الاستيلاء على مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران.