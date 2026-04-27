قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إنه لا ينبغي السماح باستخدام الممرات المائية الدولية كسلاح، مؤكدًا أن واشنطن لن تقبل استخدام إيران‌ لمضيق هرمز كأداة للضغط.

وأضاف أن "الممرات البحرية الحيوية في العالم ليست أداة للمساومة ولا تابعة لأي دولة بمفردها"، مشيرًا إلى أن طرق النقل البحري "بالغة الأهمية لدرجة لا تسمح للمجتمع الدولي بأن يُخضعها للإغلاق أو زرع الألغام أو تحويلها إلى سلاح، أو استهدافها كما يفعل القراصنة".

وتابع قائلاً: "هذا المضيق ليس رهينة، وليس أداة مساومة بيد إيران، وليس طريقًا لفرض رسوم عليها"، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 دولة تؤكد أن طهران لا يمكنها استخدامه كأداة ضغط بسبب ما وصفه بـ "طموحاتها النووية غير القانونية"، وأن التهديد بفرض رسوم على السفن "لا يعدو كونه ابتزازًا".

كما اتهم ممثل واشنطن الصين وروسيا بتفضيل مصالحهما الاقتصادية على التزاماتهما الدولية، مضيفًا أن شركات ومواطنين من البلدين قدموا دعمًا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في ما وصفه بحملة استمرت عامين ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.