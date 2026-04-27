أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولين من واشنطن وطهران دخلوا في سجال لفظي خلال افتتاح مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على خلفية البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، فقد تمحور الخلاف حول اختيار إيران لتولي منصب نائب رئيس هيئة رئاسة المؤتمر، وهو ما أثار اعتراض الجانب الأميركي.
وقال ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مندهشة بشدة" من تولي دولة تتهمها واشنطن بـ "عدم الالتزام" بالمعاهدة هذا المنصب.
في المقابل، وصف رضا نجفي، سفير إيران في فيينا، هذه التصريحات بأنها "لا أساس لها وتحمل دوافع سياسية".