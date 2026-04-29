وجاء في البيان أن الحرس الثوري لعب، على مدى أكثر من أربعة عقود، دورًا في الاعتقالات والتعذيب وعمليات الإعدام الواسعة داخل إيران، وأن نطاق أنشطته امتد إلى خارج البلاد، بما في ذلك بريطانيا.

وأكد النشطاء أن بريطانيا تُعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تُدرج الحرس الثوري بعد على قائمة الإرهاب، مشيرين إلى أن تزايد المخاوف الأمنية يجعل هذا الملف بحاجة إلى تحرك عاجل.

كما أشار البيان إلى رصد عدة مخططات مرتبطة بالنظام الإيراني من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، قد تهدد سلامة المعارضين والمؤسسات العامة.

ودعا الموقّعون إلى إدراج الحرس الثوري فورًا على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وتجميد الأصول المرتبطة به، وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما حثّت شيوا محبوبی المواطنين على الانضمام إلى العريضة والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام.