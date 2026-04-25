أعاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" على حسابه في منصة "إكس" حول شراء الإيرانيين للزيوت من تركيا في المناطق الحدودية.

وكتب بيسنت أن قادة الحرس الثوري يحولون المزيد من الأموال إلى حسابات خارج البلاد، في حين أدى سوء الإدارة الواسع إلى لجوء الناس إلى المقايضة لتأمين الغذاء والاعتماد على الدول المجاورة.

وأضاف: "في ظل رئاسة دونالد ترامب، تلتزم الولايات المتحدة بدعم حرية وكرامة الشعب الإيراني بعد 47 عامًا من الفساد".