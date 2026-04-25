أعلن مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أن فريقه الأمني يجري مراجعة شاملة لجميع بروتوكولات الحماية الخاصة به، مؤكدًا أن مسؤولية تأمينه خلال الزيارات الخارجية تقع بالكامل على عاتق الدول المضيفة، وفي هذه الحالة شرطة برلين.

وجاء في بيان المكتب، الذي نُشر بصيغة مصوّرة عبر كامران خوانساري، مدير مكتب رضا بهلوي، أن الأمير يتمتع بصحة جيدة، وأن التحقيقات في الحادثة وأبعادها لا تزال مستمرة.

وأضاف البيان أنه رغم هذه التهديدات، يصرّ بهلوي على مواصلة حضوره بين الإيرانيين والحفاظ على تواصله المباشر مع الشعب، داعيًا الجمهور إلى التعاون المسؤول مع فرق الحماية خلال اللقاءات.

وفي ختام البيان، عبّر المكتب عن شكر رضا بهلوي وعائلته للرسائل والاهتمام، مؤكدًا أن أي تهديد أو محاولة من جانب النظام الإيراني لن تؤثر على عزمه في مواصلة "مهمته من أجل إيران".