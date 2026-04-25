أعلن مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أن فريقه الأمني يجري مراجعة شاملة لجميع بروتوكولات الحماية الخاصة به، مؤكدًا أن مسؤولية تأمينه خلال الزيارات الخارجية تقع بالكامل على عاتق الدول المضيفة، وفي هذه الحالة شرطة برلين.
وجاء في بيان المكتب، الذي نُشر بصيغة مصوّرة عبر كامران خوانساري، مدير مكتب رضا بهلوي، أن الأمير يتمتع بصحة جيدة، وأن التحقيقات في الحادثة وأبعادها لا تزال مستمرة.
وأضاف البيان أنه رغم هذه التهديدات، يصرّ بهلوي على مواصلة حضوره بين الإيرانيين والحفاظ على تواصله المباشر مع الشعب، داعيًا الجمهور إلى التعاون المسؤول مع فرق الحماية خلال اللقاءات.
وفي ختام البيان، عبّر المكتب عن شكر رضا بهلوي وعائلته للرسائل والاهتمام، مؤكدًا أن أي تهديد أو محاولة من جانب النظام الإيراني لن تؤثر على عزمه في مواصلة "مهمته من أجل إيران".
رغم الهدنة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لا تزال الهجمات ضد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق مستمرة.
وتشير بيانات شبكة "روداو" إلى أن الإقليم تعرّض نحو 20 هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسيّرة منذ بدء الهدنة، أسفرت عن مقتل أربعة من قوات البيشمركة التابعة لتحالف الأحزاب الكردية الإيرانية.
وأكد مسؤولون أكراد أن معظم هذه الهجمات انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية واستهدفت مواقع المعارضة في الإقليم.
أفاد موقع منظمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة اضطرابات الإنترنت حول العالم، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، بأن ثمانية أسابيع قد مرت منذ بدء انقطاع الإنترنت في إيران، والذي يدخل الآن يومه السابع والخمسين، بعد 1344 ساعة من التوقف، ولا يزال مستمرًا.
وبحسب التقرير، فإن هذا الانقطاع الذي فُرض بأمر حكومي أدى إلى تعطيل تواصل المواطنين، وفصل العائلات عن بعضها، وتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.
وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، لموقع "ديدهبان إيران" بشأن منح إنترنت غير مفلتر لمؤيدي النظام: إن "طهران قررت في هذه المرحلة أن تقدم روايتها، وفي الوقت نفسه تمنح الإنترنت لفئات معينة للعمل لصالحها في الخارج".
وأضاف أن الإنترنت فُتح جزئيًا لشخصيات مثل الصحافيين والأكاديميين والنواب والفنانين المقرّبين من النظام، ليتمكنوا من إنتاج محتوى موجه للخارج.
وفي المقابل، يضطر المواطنون العاديون في إيران إلى استخدام وسائل مكلفة للوصول إلى الإنترنت، مثل شراء إعدادات اتصال خاصة، وهي طرق تُجرّمها السلطات.
ويعتقد عدد من المستخدمين الذين تمكنوا من الاتصال أن سبب الانقطاع هو خوف النظام من تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم.
وقال أحد المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال": «إذا فُتح الإنترنت، سيرى النظام أن 99 في المائة من الناس ينتظرون سقوطه».
وكتب متابع آخر: «الإنترنت حق للمرأة التي كانت تبيع منتجاتها اليدوية عبر الإنترنت، وللبائع الذي لم يستطع استئجار متجر صغير، وللأم المسنّة التي كانت ترى ابنها عبر الفيديو حتى لا تموت من الوحدة. الإنترنت حق للجميع».
كما قال النائب البرلماني، علي رضا سليمي، إن استمرار القيود على الإنترنت قرار "أمني بحت"، مؤكدًا أن القرار يتجاوز تصريحات الحكومة ووزارة الاتصالات.
وأضاف: «في زمن الحرب لا ينبغي الخوض في السياسة».
ويُذكر أن هذا الانقطاع الواسع بدأ في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد ساعات من بدء هجمات أميركية وإسرائيلية، ما أدى إلى أحد أطول حالات انقطاع الإنترنت على المستوى العالمي.
وأدى استمرار هذا الوضع، حتى بعد إعلان هدنة مؤقتة، إلى موجة من الغضب الشعبي والقلق الاقتصادي، خاصة مع تقديرات حكومية سابقة تفيد بأن كل يوم من انقطاع الإنترنت يسبب خسائر بنحو 5 آلاف مليار تومان.
أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، غادر إسلام آباد، بعد اجتماعاته مع مسؤولين باكستانيين، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، ودون لقاء أي مسؤول أميركي.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت سابقًا أن عراقجي سيزور موسكو ومسقط، دون تحديد وجهته التالية رسميًا حتى الآن.
وفي المقابل، نقلت قناة "العربية" عن مصادر باكستانية أن عراقجي سيعود إلى إسلام آباد، يوم الأحد 26 أبريل، غير أن أي مصدر رسمي لم يؤكد هذا الخبر حتى الآن.
وكانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت سابقًا بأن عراقجي ناقش "ملاحظات" طهران بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير.
كما نقلت "العربية" عن مصادرها أن عراقجي قال إن مطالب المرشد الإيراني تشمل رفع الحصار ووقف الهجمات الأميركية.
نقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، استنادًا إلى بيانات "مارين ترافيك" أن ناقلتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات بسبب دورهما في "تسهيل بيع الطائرات المسيّرة والنفط الإيراني"، عبرتا مضيق هرمز، بين يومي الجمعة والسبت 24 و25 أبريل (نيسان).
وجاء في التقرير أن إحدى الناقلتين أُدرجت على قائمة العقوبات الأميركية، بسبب دورها في تسهيل وتمويل البيع السري للطائرات المسيّرة الإيرانية.
كما ذكرت الشبكة أن السفينة الثانية، التي ترفع علم كوراساو عبرت المضيق، بعد أن كانت قد سلكت مسارًا عكسيًا، في أوائل أبريل الجاري، مشيرة إلى أنها خاضعة للعقوبات الأميركية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنف ضمن ما يُعرف بـ "أسطول الظل" لناقلات النفط الإيرانية.
وأضاف التقرير أن يختًا روسيًا يُدعى "نورد" كان موجودًا أيضًا في مضيق هرمز بين الساعة الخامسة مساء الجمعة والخامسة صباح السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة؛ حيث غادر ميناء دبي يوم الجمعة ثم مر عبر المضيق متجهًا في مسار جنوب جزيرة لارك الإيرانية.