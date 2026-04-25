كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، تعليقًا على إلغاء سفر مبعوثيه إلى إسلام آباد، أن واشنطن "تمتلك جميع أوراق الضغط"، بينما لا تمتلك إيران أي أوراق.
وقال: "إذا أرادوا التفاوض، كل ما عليهم فعله هو الاتصال بنا".
وأضاف ترامب أن السفر يستهلك وقتًا طويلاً، بينما هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه.
كما أكد مجددًا أن "هناك انقسامًا وارتباكًا شديدًا داخل قيادتهم، وحتى هم أنفسهم لا يعرفون مَن هو المسؤول".
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس" أن موقف بلاده بشأن إطار عملي وقابل للتنفيذ لإنهاء دائم لما وصفه بـ "الحرب ضد إيران" قد تم توضيحه خلال هذه الزيارة.
وأضاف: "يتعين معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك بالفعل إرادة جدية لدفع الدبلوماسية إلى الأمام".
وكان عراقجي والوفد المرافق له قد غادروا باكستان ووصلوا قبل ساعات إلى مسقط، عاصمة سلطنة عُمان.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز" أنه تم إلغاء زيارة مبعوثيه: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما من كبار المفاوضين الأميركيين، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة، بما تمتلكه من أوراق ضغط كاملة في النزاع مع إيران، لا ترى جدوى من قيام الوفد الأميركي برحلة تستغرق 18 ساعة إلى باكستان.
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين يمكنهم التواصل مع واشنطن في أي وقت يريدون.
وقال ترامب: «قبل فترة قلتُ للمسؤولين عندي الذين كانوا يستعدون للذهاب: لا، لن تقوموا برحلة 18 ساعة إلى هناك. نحن نملك كل أوراق الضغط. يمكنهم الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا بعد الآن برحلات 18 ساعة فقط للجلوس والحديث عن لا شيء».
أعلن مكتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أن فريقه الأمني يجري مراجعة شاملة لجميع بروتوكولات الحماية الخاصة به، مؤكدًا أن مسؤولية تأمينه خلال الزيارات الخارجية تقع بالكامل على عاتق الدول المضيفة، وفي هذه الحالة شرطة برلين.
وجاء في بيان المكتب، الذي نُشر بصيغة مصوّرة عبر كامران خوانساري، مدير مكتب رضا بهلوي، أن الأمير يتمتع بصحة جيدة، وأن التحقيقات في الحادثة وأبعادها لا تزال مستمرة.
وأضاف البيان أنه رغم هذه التهديدات، يصرّ بهلوي على مواصلة حضوره بين الإيرانيين والحفاظ على تواصله المباشر مع الشعب، داعيًا الجمهور إلى التعاون المسؤول مع فرق الحماية خلال اللقاءات.
وفي ختام البيان، عبّر المكتب عن شكر رضا بهلوي وعائلته للرسائل والاهتمام، مؤكدًا أن أي تهديد أو محاولة من جانب النظام الإيراني لن تؤثر على عزمه في مواصلة "مهمته من أجل إيران".
رغم الهدنة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لا تزال الهجمات ضد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق مستمرة.
وتشير بيانات شبكة "روداو" إلى أن الإقليم تعرّض نحو 20 هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسيّرة منذ بدء الهدنة، أسفرت عن مقتل أربعة من قوات البيشمركة التابعة لتحالف الأحزاب الكردية الإيرانية.
وأكد مسؤولون أكراد أن معظم هذه الهجمات انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية واستهدفت مواقع المعارضة في الإقليم.