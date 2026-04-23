صرح نائب مدينة كرج في البرلمان الإيراني، علي رضا عباسي، قائلاً: "أي مفاوضات يجب أن تقتصر فقط على قضايا مثل دفع الغرامات وإدارة إيران لمضيق هرمز، ولا ينبغي للمفاوضين الوقوع في فخ آليات الزناد الجديدة بالانخداع بفرانشيسكو الخيالي".

وأضاف: "يجب إخراج الملف النووي من جدول أعمال المفاوضات إلى الأبد".

وتابع قائلاً: "ترامب لا يفهم مطلقاً لغة التفاوض والمنطق، لكنه يفهم لغة القوة والحزم جيداً؛ لذا يجب على مفاوضينا، في خطوة ثورية ودبلوماسية صحيحة، عدم المشاركة حتى في تلك الجلسة التفاوضية الاستعراضية"