أشارت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى تمركز بنيات الاتصالات التحتية للدول الخليجية في مضيق هرمز، مهددة هذه الدول بأن وقوع أي خلل في هذه البنية سيجعل الاقتصاد الرقمي لدول المنطقة يواجه "كارثة".

وذكرت "تسنيم" أن "ما لا يقل عن 7 كابلات اتصالات رئيسية للدول الخليجية تمر عبر هذا المسار؛ في حين أن أكثر من 97 في المائة من حركة الإنترنت العالمية تُنقل عبر كابلات الألياف الضوئية في قاع البحر".

وأوضحت الوكالة أن هذه البنية التحتية، التي تربط المنطقة بمراكز البيانات الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، تعد "العمود الفقري" لنقل البيانات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، والاتصالات عبر الإنترنت في الدول الخليجية.

وختمت "تسنيم" تقريرها بالقول: "إن تركز عدد كبير من كابلات الإنترنت في ممر ضيق جعل من مضيق هرمز نقطة ضعف للاقتصاد الرقمي في المنطقة".