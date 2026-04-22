رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، تقريرًا لشبكة "سي بي إس" أفاد بأن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية أكبر مما أعلنت الإدارة الأميركية، ودافعت عن طريقة تعامل ترامب مع الصراع.

وذكرت، في منشور على منصة "إكس"، أن "الإعلام التقليدي يقوم مرة أخرى بدعاية لصالح النظام الإيراني".

وأضافت أن الجيش الأميركي، تحت قيادة ترامب، ألحق أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية لإيران، بما في ذلك قاعدة صناعاتها الدفاعية ومخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى قواتها البحرية والجوية.