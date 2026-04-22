ذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن الفريق الإيراني المفاوض في محادثات إسلام آباد لم يدخل في مناقشات حول الملف النووي، لأنه لم يكن ضمن جدول أعمال الوفد.

وبحسب التقرير، فقد طرحت الولايات المتحدة مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم، لكن الوفد الإيراني "تجاوز" هذا المقترح.

وأضافت أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم يكن ضمن الوفد لهذا السبب، وأن المحادثات اقتصرت على القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية.