قال السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الحرب، بيت هيغسيث، بشأن المسار المستقبلي تجاه النظام الإيراني، وأعرب خلالها عن دعمه لقرار واشنطن بمواصلة الحصار، واصفًا إياه بأنه "قرار ذكي جدًا".

وأضاف أن هذا الإجراء يحد من قدرة إيران على مواصلة دورها؛ حيث وصفها بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب".

وتوقع غراهام أن يستمر هذا الحصار حتى حدوث تغيير في سلوك النظام الإيراني، بل وقد يتوسع، ويصبح ذا طابع عالمي قريبًا، محذرًا الدول والأطراف التي تسهم في نقل النفط الإيراني من أن المخاطر تقع على عاتقها.

واختتم السيناتور الأميركي بالإشادة بترامب وفريقه، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل "أفضل فرصة منذ عام 1979" لإحداث تغيير في سلوك إيران، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك عبر الدبلوماسية.