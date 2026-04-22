كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس": "إن إيران دائمًا ما رحّبت بالحوار والتوصل إلى اتفاق، وستواصل ذلك".
وأضاف: "إن نقض العهود، والحصار، والتهديد هي العوائق الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية، والعالم يشهد على الكلام المتناقض والتباين بين الأقوال والأفعال لدى العدو".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد ذكر سابقًا: "إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون ذا معنى ما لم ينتهِ الحصار البحري، وعدم احتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة، ويتوقف في الوقت نفسه ما وصفه بالحرب التي تشنها إسرائيل على جميع الجبهات".
قال السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، إنه أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الحرب، بيت هيغسيث، بشأن المسار المستقبلي تجاه النظام الإيراني، وأعرب خلالها عن دعمه لقرار واشنطن بمواصلة الحصار، واصفًا إياه بأنه "قرار ذكي جدًا".
وأضاف أن هذا الإجراء يحد من قدرة إيران على مواصلة دورها؛ حيث وصفها بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب".
وتوقع غراهام أن يستمر هذا الحصار حتى حدوث تغيير في سلوك النظام الإيراني، بل وقد يتوسع، ويصبح ذا طابع عالمي قريبًا، محذرًا الدول والأطراف التي تسهم في نقل النفط الإيراني من أن المخاطر تقع على عاتقها.
واختتم السيناتور الأميركي بالإشادة بترامب وفريقه، معتبرًا أن الوضع الحالي يمثل "أفضل فرصة منذ عام 1979" لإحداث تغيير في سلوك إيران، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك عبر الدبلوماسية.
كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس": «إن وقف إطلاق النار الكامل لا يكون ذا معنى إلا إذا لم يتم انتهاكه عبر الحصار البحري، وإنهاء احتجاز اقتصاد العالم كرهينة، ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل في جميع الجبهات".
وأضاف أن "فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار".
وتابع قالیباف: "إنهم لم يحققوا أهدافهم عبر العدوان العسكري، ولن يحققوها عبر التسلّط أيضًا. الطريق الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني".
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بنقل عدد من السجناء السياسيين من سجني "إيفين" و"فشافويه" في طهران، إلى سجن قزل حصار، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري.
ومن بين هؤلاء السجناء وحيد سرخ جل، علي شيدايي، محسن بيرايش ومهدي وفائي ثاني، فيما لا تزال هوية أربعة سجناء آخرين غير معروفة. كما أُضيف سجينان آخران من "فشافويه" إلى هذه المجموعة.
وتم احتجاز هؤلاء السجناء في الوحدة الثالثة من عنبر 35 في سجن قزل حصار، المعروف باسم "السويت" والمرتبط بالزنازين الانفرادية، وهو قسم يُستخدم عادةً للسجناء ذوي الأحكام الثقيلة، بما في ذلك أحكام الإعدام.
ووفقًا للتقارير، يُحتجز هؤلاء في زنازين لا تتجاوز مساحتها نحو 10 أمتار مربعة، دون إمكانية مناسبة للخروج إلى الهواء الطلق أو استخدام الهاتف أو توفر خدمات صحية كافية، في ظروف وُصفت بأنها شديدة القسوة.
وتشير المصادر إلى أنه خلال عملية النقل، تم تقييد بعض السجناء بالأصفاد مع تعصيب الأعين، وتعرضوا لمعاملة سيئة.
ولا تزال أسباب هذا النقل الجماعي غير واضحة، فيما يبقى الوضع القانوني لبقية السجناء غير محدد.
وفي سياق متصل، تم نقل مير يوسف يونسي، والد وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي، إلى عنبر السجناء السياسيين، بينما لا يزال آخرون محتجزين في الوحدة الثالثة تحت قيود مشددة، وسط تصاعد المخاوف على أوضاعهم الصحية والنفسية.
كما أفادت تقارير أخرى باحتجاز سهيل عربي، أحد السجناء السياسيين المعروفين، في زنزانة انفرادية وتعرض لضغوط واستجواب، ثم نُقل لفترة إلى مستشفى خارج السجن قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه الانفرادي، ما أثار قلقًا حقوقيًا بشأن وضعه الصحي وسلامته.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، إنه تم تمديد الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالنفط المنقول بحرًا من روسيا وإيران لمدة 30 يومًا.
وأوضح أن القرار جاء بعد طلب نحو 10 دول تُعد الأكثر تأثرًا بنقص إمدادات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة، عبر منح هذه الإعفاءات، تمكنت من تحرير أكثر من 250 مليون برميل من النفط المخزّن في البحر، مشيرًا إلى أنه لولا هذا الإجراء لارتفعت الأسعار بشكل أكبر.
وفي المقابل، قال النائب في البرلمان وعضو الوفد الإيراني الموفد إلى باكستان، محمود نبويان: "خلال الحرب، ارتفعت مبيعات النفط لدينا بشكل كبير، وقمنا ببيع كل النفط الموجود في البحر بسعر مضاعف، والآن لا توجد لدينا أي كمية مخزّنة على سطح المياه".
ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تعليقًا على تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" تحدث عن احتمال عقد مفاوضات يوم الجمعة المقبل، أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير في خطة إيران بعدم المشاركة في المفاوضات".
وكانت "نيويورك بوست" قد نقلت عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن احتمال بدء جولة جديدة من محادثات السلام "قد يكون اعتبارًا من يوم الجمعة".
وأضاف التقرير أن مصادر في إسلام آباد أشارت إلى إحراز تقدم في جهود الوساطة، مرجّحة احتمال استئناف المحادثات خلال فترة تتراوح بين 36 و72 ساعة.
كما نقلت الصحيفة أن ترامب رد على سؤال بشأن هذه التطورات باقتضاب، قائلاً: "ربما!".