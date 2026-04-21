شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة من الضبابية وترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجل خام "برنت" انخفاضاً بنسبة 1.6% ليصل إلى 93.97 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 1.5% ليتم تداوله عند 86.15 دولاراً.

ويرجع هذا التذبذب في الأسواق إلى حالة عدم اليقين السائدة حول النتائج المحتملة لهذا الحراك الدبلوماسي وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.