حث وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، إيران على الدخول في مفاوضات "بنّاءة" مع الولايات المتحدة خلال محادثات "إسلام آباد" المرتقبة، مشدداً على ضرورة التزام طهران باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد وادفول في تصريحاته على وجوب ضمان النظام الإيراني لحرية وأمن الملاحة وحركة المرور في مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الألماني أنه يتعين على طهران قبول "اليد الممدودة" من جانب الولايات المتحدة للدبلوماسية، معتبراً أن هذا المسار يصب في مصلحة الشعب الإيراني.