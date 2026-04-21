نفت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، الأنباء التي تم تداولها حول وصول وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية، مؤكدة أنه لم يتم إرسال أي وفد من إيران إلى "إسلام آباد" حتى الآن، سواء كان وفداً أساسياً أو فرعياً، أو أولياً أو ثانوياً.

يأتي هذا النفي رداً على تقرير نشرته شبكة "الجزيرة" صباح اليوم الثلاثاء، نقلت فيه عن مصدر باكستاني وصول الوفد التفاوضي الأولي لإيران إلى إسلام آباد، تزامناً مع تواجد وفد أميركي أولي هناك.

وشددت وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية على الثبات في الموقف الرسمي الذي أعلنه المسؤولون منذ مساء الأحد 19 أبريل، والمتمثل في أن طهران: "لا تقبل بالتفاوض تحت ظلال التهديد ونقض العهود".